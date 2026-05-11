В Україні на 51 000 гривень оштрафували жінку за спробу виїхати за кордон

Жінку оштрафувал за спробу перетину кордону / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У Волинській області оштрафували на 51 000 гривень жінку, яка купила фальшиве посвідчення особи з інвалідністю та намагалась першочергово виїхати за кордон. Коли її викрили, то киянка запропонувала прикордонникам 200 євро хабаря.

Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду Волинської області.

Жінка купила фальшиве посвідчення

Історія розпочалася ще в червні 2025 року. Обвинувачена через Telegram знайшла «ділків», які за 100 доларів США виготовили на її ім’я підроблене пенсійне посвідчення. У документі були вказані завідомо неправдиві дані про те, що жінка нібито є інвалідом І групи. Це давало їй право на першочерговий перетин кордону.

4 березня 2026 року вона спробувала скористатися «послугою» у пункті пропуску «Устилуг». Під час перевірки документів прикордонники запідозрили підробку.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Хабар у кімнаті поглибленої перевірки

Коли жінку запросили до адміністративної будівлі для детального з’ясування обставин, вона вирішила діяти радикально. У кімнаті поглибленої перевірки вона запропонувала заступнику начальника відділення прикордонної служби неправомірну вигоду — 200 євро.

«Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 надала службовій особі неправомірну вигоду за невчинення дій щодо виявлення ознак кримінального правопорушення та подальшого сприяння у безперешкодному перетині державного кордону», — йдеться у матеріалах суду.

Каяття та донат на ЗСУ

У судовому засіданні жінка повністю визнала провину. Вона пояснила, що щиро розкаюється, і підтвердила всі обставини: і купівлю документа в Telegram, і надання грошей прикордонниці.

Суд врахував як пом’якшувальні обставини:

Щире каяття та активне сприяння слідству.

Те, що жінка раніше не була судима.

Благодійний внесок (донат) на потреби ЗСУ, який вона зробила наприкінці березня 2026 року.

Рішення суду

Завдяки щирому каяттю та іншим обставинам, суд застосував статтю 69 КК України (призначення більш м’якого покарання).

Вирок суду:

Визнати винною за трьома статтями (підробка документів, їх використання та пропозиція хабаря). Призначити остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 гривень. 200 євро хабаря конфіскувати на користь ЗСУ. Підроблене посвідчення — знищити.

