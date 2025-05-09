В Україні на території "мертвого" села провели унікальні розкопки: що там знайшли

Кладовище в селі Пужники / © ТСН

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Рештки сорока двох людей знайшли на Тернопільщині під час спільних українсько-польських розкопок. Наразі завершився перший, польовий етап спільної експедиції двох країн з пошуку жертв Другої світової. Археологи та антропологи проводили розкопки на українській території, де 1945 року загинуло багато поляків.

Про це йдеться у матеарілі кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Майже два тижні в лісі на Тернопільщині тривали ексгумаційні роботи польсько-української експедиції. Дослідникам вдалося знайти останки сорока двох людей, а також численні артефакти — ґудзики, монети, хрестики та вервечки.

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Всередині минулого століття на теперішньому полі було село Пужники, де сталася трагедія, яку досі розслідують історики. Йдеться про ніч нападу бійців УПА на польські підрозділи НКВС, які базувалися у Пужниках. У роки Другої світової на цих теренах було протистояння між українськими повстанцями та польською Армією крайовою. За даними архівів, вона від 1944 року співпрацювала з радянською владою. Історики кажуть: у каральних загонах НКВС часто брали участь мешканці Пужників. За інформацією польських дослідників, внаслідок нападу українських повстанців у лютому 1945 року тут загинуло вісімдесят поляків. Українські історики вважають цю цифру значно перебільшеною. Крапки над «і» має розставити ексгумація. Нині виявлено рештки трохи більше сорока людей. Але оскільки копали на території старого польського кладовища, тут можуть бути і старіші поховання, які не мають стосунку до трагічної ночі 1945 року, кажуть фахівці.

«Були викопані ґудзики від військової білизни, і наразі їх експерти ідентифікували як гудзики, які мають німецьке, польське та радянське походження», — каже Андрій Наджоса, заступник міністра культури України.

Кладовище в покинутому селі на Тернопільщині / © ТСН

Далі знайдені кістки мають ідентифікувати і з’ясувати, коли та за яких обставин померли люди. Саме після цього офіційно буде визначена кількість жертв тієї кривавої ночі. У родичів поляків, які могли загинути в Пужниках, уже відібрали зразки ДНК.

«Від сьогодні розпочалися дуже активні антропологічні дослідження, і відбирається спільною експедицією українсько-польською генетичний матеріал для здійснення порівняльного аналізу ДНК — це вже буде в майбутньому», — каже Андрій Наджоса, заступник міністра культури України.

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На початку двадцятого століття у Пужниках мешкало понад тисячу людей, переважна більшість — поляки. Після трагедії 1945 року їх переселили до Польщі. А 1949-го радянська влада остаточно ліквідувала село.

Наступний етап спільної експедиції переноситься до Польщі — там робитимуть усі ДНК-тести. Скільки часу він триватиме — наразі невідомо. Польська сторона попередньо погодилася з українською пропозицією перепоховати останки людей саме на території зниклого села Пужники.

Нагадаємо, в квітні 2025 року на старому цвинтарі села Пужники в Тернопільській області, якого вже не існує, розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи. Розкопки проводять судові медики, археологи, генетики та антропологи.

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