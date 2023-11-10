В Україні на вихідних, 11-12 листопада, погіршиться погода: дощ, сніг та перший рівень небезпеки

Майже по всій території України оголосили перший рівень небезпеки.

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди по всій країні. У Карпатах можливий сніг.

Про це повідомляє ТСН.ua.

В Україні оголосили перший рівень небезпеки

Синоптики прогнозують, що в суботу та неділю здійметься штормовий вітер. Подекуди він сягатиме 25 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 11 листопада / Фото: Укргідрометцентр

Вітер принесе й опади. У неділю обіцяють рясні дощі в усіх регіонах, окрім західних.

У Карпатах синоптики прогнозують не дощ, а сніг. Через вітри, дощі та сніг майже по всій країні оголосили перший рівень небезпеки.

Прогноз погоди на 12 листопада / Фото: Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталія Діденко попередила про сніг у Карпатах

Синоптикиня Наталія Діденко у Facebook теж попередила про дощі та сильний вітер.

"У Карпатах через низьку температуру повітря йтиме мокрий сніг і також можливий сильний мокрий сніг! Особливо туристи - уважно! Утримайтеся цими вихідними від походів у гори. Температура повітря протягом дня особливо не зміниться, у більшості областей +7+12 градусів, на півдні +12+17 градусів", - зазначила вона.

У Києві вихідними також очікується вітряна та дощова погода.

"Негоду посилить північно-західний сильний вітер! Температура повітря у денні години становитиме у суботу +9, у неділю +7 градусів", - зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, якою буде зима 2024 в Україні.

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