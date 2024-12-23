В Україні набирають популярності нові види новорічних дерев: скільки це коштує

Після першого піку до свята Миколая, ялинки знову активно купують вже до Різдва. Ціни абсолютно різні. Найдешевші ті, що пропонують лісгоспи. Найдорожчі - екзотичні, назви яких лише починають запам'ятовувати українці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Тренд останніх років – ялинки Нордмана. Аміна Друзюк - співласниця ялинкового магазину каже, що це ідеальне різдвяне дерево. Рівна та пишна форма це - не єдина перевага цих ялинок. Їхні голки м'які та приємні на дотик.

А ще це ялиця яка зовсім не осипається, засихає з часом. Аміна Друзюк каже, що ця ялинка - найпопулярніше дерево на Різдво у Європі. Ці ялинки теж привезені звідти. Щороку у серпні чи вересні на фермах Данії та Австрії вони самостійно відбирають найкращі ялинки, які згодом привезуть і продаватимуть по всій Україні. У нас, каже пані Аміна, такі дерева не ростуть.

Тренд останніх років – ялинки Нордмана

Нині різдвяні свята, каже флористка Олена Охрімович, асоціюються не лише з ялинкою. Житло прикрашають ще й святковими віночками та композиціями. Років з 15 тому міцно закріпився термін новорічна флористика.

Пані Олена каже, що раніше вони більше робили віночки на двері, але тепер покупці віддають перевагу композиціям. Нам вона показує універсальний варіант. Його можна підвісити або ж покласти на святковий стіл. За день лише одна флористка робить до тридцяти композицій. Цьогоріч такі композиції активно купують у порівнянні із іншими роками.

Новорічні композиції

Ялинок теж стали більше купувати каже Аміна Друзюк. Торік у них попередньо ще з осені замовили ялинки п'ять сотень людей, цього року - вже тисяча.

У садовому центрі на околиці Києва вирощують понад 500 видів хвойних. Їх продають зі сформованою кореневою системою, а тому дерево можна висадити.

З одного боку під час війни будь які свята виглядають марнотратством. Але з іншого - у нас підростає покоління, яке і не жило без війни.

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