В Україні народилися незвичайні малюки: весь пологовий шокований

У пологовому народилися трійні / © pixabay.com

У пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій лише дівчатка, у другій — самі хлопчики. Медики кажуть, що трійні народжуються вкрай рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні — то взагалі дивина.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Віра, Надія і Любов народились на 31-му тижні вагітності. Найменша важила трохи більше 700 грамів.

«Найменшою була Віра — 730 грамів, друга — 1240 і третя — 940 грамів. Дітки перебували в кувезі, щоб зберігалися температура, вологість, їм створювалися спеціальні умови для того, щоб вони імітували внутрішньоутробне середовище матері», — каже лікарка.

За час, що виходжували донечок, батьки вже добре навчилися їх розрізняти. Кажуть, у всіх різний характер, і найвимогливіша — Віра, яка народилася з найменшою вагою.

Що народять одразу трьох доньок — Яків і Карина не очікували. Подружжя з Нікополя. Вся вагітність жінки тривала під звуки вибухів, часто доводилося сидіти в укритті.

Віру, Надію і Любов уже перевели до звичайної палати. А доки дівчатка росли, на величезний подив медиків у цьому ж відділенні народилася ще одна трійня — хлопчиків. Щоб одразу дві трійні за короткий час — такого не було вже десятки років, кажуть медики.

«Вони народилися у терміні 36 тижнів, стан їх, звісно, був набагато кращий, тому ці дітки були виписані додому, вже з батьками дома набирають вагу», — кажуть медики.

А от дівчатка додому зможуть поїхати, лише коли кожна важитиме щонайменше два кілограми. Наразі ж у палаті їхні батьки встановили графік чергування, по черзі встають і з пляшечки годують дітей.

Після виписування з перинатального центру Віра, Надія і Любов повернуться до Нікополя, затишного колись міста, яке нині під щоденними атаками росіян, бо ж розташоване за лічені кілометри від окупованого Енергодара.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Диво у пологовому в Дніпрі! В одній лікарні ОДНОЧАСНО народились ДВІ ТРІЙНІ!

