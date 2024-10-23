В Україні найближчим часом може здорожчати популярний продукт: що кажуть фермери та економісти

Уже найближчим часом ціни на м'ясо в Україні можуть потроху піти вгору, кажуть економісти. Серед причин, зокрема зростання вартості кормів для тварин, енергоносіїв та підвищення податків.

Яке м'ясо здорожчає найбільше та коли - у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Що кажуть фермери

На фермі Сергія Голембівського під Києвом є зо три сотні голів. Вирощуванням "кросів" - тобто помісі елітних м'ясних порід, чоловік займається вже 5 років. Справжня гордість фермера - бельгійська блакитна порода. ЇЇ особливість - скульптурні м'язи, соковите та поживне м'ясо.

Ферма Сергія Голембівського

Але м'ясо Сергій не продає. Бо не має забійного цеху, та й яловичини, каже, у нас поки що споживають мало. Тож відгодованих тварин експортують переважно у країни Близького Сходу та Африки. Через здорожчання, зокрема, кормів та енергоносіїв - ціни на худобу протягом року вже довелося підняти.

"Ціна такого кросу в межах 100 грн/кг сьогодні жива вага. Комбікорм зріс на 15% і це дуже суттєво. І наші витрати на енергетику теж підвищилися", - каже Сергій Голембівський.

Тому от видатки на 17% збільшилася собівартість. І це Сергій не рахує податкові нововведення: зокрема, підвищення ставки військового збору із півтора до 5 процентів.

Елітна худоба на фермі

Що кажуть на ринку

Можливе подорожчання м'яса жваво обговорюють на одному зі столичних ринків. Лариса у торгівлі вже 13 років. Яловичину продає з українських порід. Має постійних клієнтів. І щоб їх не втратити - поки ціни стримує. Але визнає, переписати цінники їй все одно доведеться. На скільки - усе залежатиме від ситуації на ринку.

З цим погоджується і її сусідка Інна, яка торгує свининою.

"Коли ще підніметься на 5 гривень нам, тоді ми вже точно будемо піднімати. Тому що нам і за оренду платити", - каже вона.

А от курятина на деяких прилавках вже потроху додає у ціні.

М'ясо

Що кажуть економісти

Аналітик Максим Гопка прогнозує так: "У загальному курятина вона мабуть зросте несуттєво – це десь ріст буде в районі 5-8% найближчий місяць-два. Свинина може зрости десь 10%-15. А по яловичині я думаю, що більше 8% не піде".

Економіст Олег Пендзин упевнений: надто радикально підприємці ціни піднімати не ризикнуть. Бо через війну кількість населення в Україні зменшилася, як і його реальні доходи.

"У нас з вами в 2022 році - 25%реальних доходів населення, за 23-24 рік ми не на багато наростили. І якщро ми рахуємо котрольні цифри 25 року тих, що лягли в проект бюджету, у нас заморожуються соціальні стандарти при інфляції в 10%", - каже Олег Пензин.

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