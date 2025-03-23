В Україні не всі мають платити за комуналку: хто звільнений від сплати та що буде з тарифами

Платити за комуналку мають не усі українці. Водночас на тимчасово окупованих територіях питання оплати комунальних послуг залишається складним і залежить від різних факторів.
В Україні не усі мають платити за комунальні послуги.
Кого це стосується, які механізми захисту громадян існують, і як боротися із нарахуванням заборгованості – в ексклюзиві ТСН.ua.
Платити за комуналку мають не усі українці. Водночас на тимчасово окупованих територіях питання оплати комунальних послуг залишається складним і залежить від різних факторів. Зокрема, якщо постачання послуг припинене, заборгованість може не нараховуватися.
Про це для "24 Каналу" розповіла керівниця адвокатського бюро Анна Даніель. За її словами, в багатьох випадках громадяни не зобов’язані платити, оскільки інфраструктура зруйнована, а контроль України над територією відсутній. Ще один важливий аспект — правові нюанси. Навіть якщо постачання припинилося, компанії можуть продовжувати нараховувати борги, оскільки це відповідає загальному правилу українського законодавства.
Водночас за словами адвоката Станіслава Лифлянчика, якщо компанія продовжує працювати в окупації, це може бути розцінено як кримінальний злочин. В Україні передбачено кілька механізмів захисту для громадян, які опинилися в окупації:
- пільги;
- відстрочка платежів;
- реструктуризація боргів.
У кожному конкретному випадку рішення щодо нарахування заборгованості залежить від інфраструктурного стану регіону та постачальників послуг.
Також нагадаємо, що з початком 2025 року в Україні змінилися тарифи на комуналку. Причиною зростання цін стало підвищення цін на електроенергію. Водночас нові тарифи на комунальні послуги в Україні 2025 року стосуються не лише електроенергії, але й інших житлово-комунальних послуг, що значно змінить витрати українців. У грудні 2024 року змінилися середні ціни на комуналку порівняно з тарифами у грудні 2023 року. Йдеться про вартість житла, води, газу та інших видів палива. В цілому тарифи зросли на 18,9%. Про це на початку року повідомили у Державній службі статистики.
Зокрема за даними відомства, в Україні зросли тарифи: на електроенергію — на 63,6% на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,2%, на прибирання сміття — на 8,9%, а на утримання та ремонт житла — на 3,9%.
Водночас не зазнали змін тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Крім того, залишилися стабільними ціни на водопостачання та каналізацію. Тоді ж Кабінет міністрів ухвалив і розширив перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг.
Про це повідомляли у Пенсійному фонді України з посиланням на постанову №1553.
Згідно з документом, що ухвалив уряд 31 грудня 2024 року, в Україні побільшало громадян, які отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї. З урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї право на допомогу матимуть зокрема наступні категорії громадян:
- реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 та 2; дружини (чоловіки), опікуни дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; дружини (чоловіки), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
- звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;
- батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби.
У Пенсійному фонді також зазначили, що пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).
Зміни застосовуються для осіб, які звернуться по пільги від 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024-2025, тобто до 30 квітня 2025 року включно.
Наразі в уряді немає дискусії щодо підвищення тарифів, принаймні найближчим часом. Про це на початку березня 2025 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи Уряду.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Хто може НЕ ПЛАТИТИ за комуналку і що буде з тарифами?!"
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