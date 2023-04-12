В Україні мобілізують студентів попри відстрочення: адвокат пояснив, як діяти у таких випадках

Що робити студентам, якщо вручили повістку, та кого не мають мобілізувати під час навчання.

Студент четвертого курсу денної форми навчання харківського вишу звернувся до суду через те, що військкомат видав наказ про його мобілізацію попри право на відстрочення на час навчання. Хлопець стверджує, що надав представникам територіального центру комплектування (Ужгородський РТЦК та СП) військовий квиток, однак вони все одно зарахували його в штат військової частини на посаду кулеметника.

У матеріалах справи йдеться, що студент також звернувся з рапортом про звільнення з військової служби, але його не було розглянуто командуванням. У результаті суд визнав протиправним наказ командира військової частини та скасував його. Адвокат Ростислав Кравець пояснив ТСН.ua, як діяти студентам у таких випадках та кого не мають мобілізувати під час навчання.

Кого не мобілізують під час навчання

У тексті статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію йдеться про право на відстрочення для осіб, які здобувають освіту на денній формі навчання. Так, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. На заочників відстрочення не поширюється.

Зауважимо, що студент може добровільно мобілізуватись, навіть якщо у нього є відстрочення від мобілізації.

Чому військкомат в Ужгороді мобілізував студента

Адвокат Ростислав Кравець пояснив ТСН.ua, що перевірка майбутніх військовослужбовців входить у компетенцію центрів комплектування. Відтак, якщо Ужгородський РТЦК та СП не знайшов підстав для надання громадянину відстрочки, то у військової частини немає підстав для незарахування його у списки особового складу.

Також читайте Повістки через месенджери в Україні: чи зможуть запросити до військкомату через Telegram або Viber

"При цьому студент повідомляв, що він навчається на денній формі навчання. Однак зараз ми бачимо, що центр комплектації говорить, що вони нібито нічого не знали, і ніяким чином ніхто й нічого не повідомив. В цьому дуже велика проблема. Є питання до самого керівництва і посадових осіб цього центру комплектації, що вони це не перевірили, не дивлячись на те, що ця особа не досягла 27 років", — зазначив адвокат.

Як діяти студентам у разі отримання повістки

У разі, якщо студент отримав повістку, йому необхідно відразу надати військкомату письмову заяву на відстрочку від мобілізації і додати до неї копії документів, що підтверджують його навчання за денною формою у вищому навчальному закладі, пояснив адвокат.

"Трапляються випадки, коли військкомати не приймають ніяких заяв, тому краще направити таку заяву офіційним листом з описом на адресу цього центру комплектації. Подати заяву з проханням дати відстрочку і докласти до неї безпосередньо підтвердження того, що особа навчається у вищому навчальному закладі за денною формою", — розповів ТСН.ua Кравець.

Якщо студент опинився у ситуації, подібній до тієї, що сталася в Ужгороді, йому бажано звернутися до Державного бюро розслідувань, оскільки це їх підслідність, додав адвокат. Також можна повідомити Військову службу правопорядку про порушення посадовими особами центру комплектації своїх обов'язків, зазначив Кравець.

Нагадаємо, на Харківщині також мобілізували студента денної форми навчання попри відстрочення. Юнак вирішив оскаржити наказ військкомату в суді, проте це не допомогло. Суд вирішив, що права хлопця порушені не були.

Мобілізація та шлях на фронт: як психологічно підготуватися до війни?

Читайте також: