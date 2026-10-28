В Україні очікується мокрий сніг: синоптики ошелешили прогнозом для кількох областей

В Україні може випасти мокрий сніг

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В Україні на Драгобраті випав сніг. Рясні опади там тривають вже декілька днів та не тануть. Наступного тижня мокрий сніг може випасти також і у західних та північних областях України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Також на Драгобраті і вдень, і вночі тримається мороз. Нападало вже добрих 10 сантиметрів — побіліли дерева та земля. Утім про відкриття лижного сезону ще не йдеться. А рятувальники звертаються до туристів із проханням бути вкрай обережними і по можливості утриматися цими днями від мандрівок у гори.

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Вже з початку наступного тижня очікується похолодання і на решті території України. Мокрий сніг із дощем наприкінці наступного тижня може випасти на заході та півночі країни. Принаймні про це говорить прогностична карта Укргідрометцентру.

Проте там зазначено, що це довгостроковий прогноз, який потребує уточнень, а тому він може змінитись.

«Будуть знижуватися температурні показники. Це зниження принесе ізсобою подекуди опади змішаної фази. Перш за все — це на високогірї Карпат під час проходження атмосферних фронтів від 2 по 5 листопада — там можуть бути опади у вигляді мокрого снігу. На рівнинній території теж можливі опади у вигляді мокрого снігу. Це для заходу та півночі України», — повідомили в Укргідрометцентрі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 28 ЖОВТНЯ! НЕЗВИЧНА ТИША в Херсоні! БЮДЖЕТ-2027 і похолодання в областях!

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