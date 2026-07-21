В Україні очікується різкі зміни під час пошуку роботи: грошей стане менше, а людей цікавитиме не зарплата

Робота в Україні / © Associated Press

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В Україні очікується стабілізація ринку праці, проте стрімке зростання заробітних плат найближчим часом припиниться. Про це свідчать оновлені аналітичні прогнози провідних сайтів із пошуку роботи Work.ua та robota.ua, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

За даними експертів, у третьому кварталі 2026 року кількість активних вакансій утримуватиметься на стабільному рівні 110–115 тисяч пропозицій.

Бронювання замість високих зарплат та загроза «тіні»

Зупинка швидкого зростання виплат змушує роботодавців шукати нові аргументи для залучення фахівців. Окрім розміру заробітку, дедалі більшого та вирішального значення для пошукачів набувають такі чинники, як:

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Офіційне працевлаштування;

Наявність реальної та гарантованої броні від мобілізації.

Водночас аналітики попереджають про високі ризики для сектору мікро- та малого бізнесу — тут суттєво зростає загроза вимушеного переходу в «тінь». Через побоювання мобілізаційних заходів кандидати-чоловіки дедалі частіше свідомо відмовлятимуться від офіційних вакансій, надаючи перевагу неофіційній зайнятості.

Попит на жінок у «чоловічих» професіях, ветеранів та пенсіонерів

Кадровий дефіцит змушує працедавців переглядати підходи до найму. У третьому кварталі триватиме високий попит на фахівців із наступних категорій:

Ветерани війни;

Люди пенсійного віку;

Жінки, які опанували «чоловічі» професії.

Зокрема, працедавці активно шукають та готові працевлаштовувати жінок на посади водійов вантажного й спеціального транспорту, майстрів на виробничих підприємствах та у сфері технічного обслуговування.

Більше читайте у матеріалі: Ринок праці України-2026: кому платять найбільше, які професії найпотрібніші, чого очікувати далі

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