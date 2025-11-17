В Україні очікується сніг: синоптики шокували прогнозом погоди на тиждень

В Україні вже цього тижня можливий сні / © УНІАН

В Україні цього тижня очікується нестійка погода: можливі шторми, дощі та потепління.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Уже сьогодні температура повітря в більшості регіонів підніметься до +15 градусів. Найтепліше буде на півдні — там очікується 17 градусів тепла.

Попри це, синоптики радять мати напохваті теплий одяг та головні убори, бо ж сильні пориви вітру будуть буквально збивати з ніг. Зокрема, про перший, «жовтий», рівень небезпечності попереджають Вінницьку, Житомирську та західні області. Там штормові пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Однак, уже у вівторок до буревіїв додадуться ще й дощі. А відчутне зниження температурних показників із мінусом уночі і подекуди з можливим снігом — очікується вже від середи, 19 листопада.

Раніше синоптикиня повідомила, що у листопаді не варто очікувати рекордних морозів.

