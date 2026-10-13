В Україні очікується спалах небезпечних хвороб: медики попередили про небезпеку та назвали симптоми

В Україні фіксують перші випадки грипу

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В Україні лабораторно підтвердили перші випадки грипу, що, за оцінками фахівців, є занадто раннім початком для епідеміологічного сезону.

Лікарі прогнозують, що новий епідсезон буде значно важчим за торішній. Окрім традиційних ГРВІ та COVID-19, у країні циркулюватимуть нові мутовані варіанти грипу типів А та Б.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Проблеми з постачанням та дефіцит вакцин

Через високу мінливість вірусів Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала кардинально оновити склади протигрипозних вакцин. Реагуючи на це, фармвиробники повністю змінили компоненти препаратів — відтепер сироватка містить захист проти трьох оновлених штамів.

Через необхідність переналагодження виробництва фармпідприємства не встигають виготовити достатню кількість ін'єкцій у заплановані терміни. Про суттєві затримки із забезпеченням препаратів уже офіційно заявили Велика Британія та Німеччина.

Україна ніколи не перебувала в пріоритеті закупівлі та постачання цих сироваток. В українських аптеках оновлені препарати очікують лише наприкінці жовтня. Загалом мова йде про закупівлю 400 тисяч доз, що дасть змогу щепити приблизно 1% населення. Держава планує забезпечити безоплатною вакцинацією лише медичний персонал.

Кому обов'язково варто зробити щеплення?

Імунологи застерігають: мутовані віруси грипу типів А та Б цьогоріч можуть виявитися набагато агресивнішими. Фахівці наполегливо рекомендують зробити щеплення людям із груп ризику одразу після того, як вакцини з'являться у роздрібному продажі.

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Для порівняння: протягом минулого епідсезону на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 4 мільйони українців. Унаслідок важких ускладнень дві сотні пацієнтів померли.

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