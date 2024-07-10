Україну накрила аномальна африканська спека: скільки вона триватиме та поради медиків, як це пережити 

Цього тижня Україну накрила африканська спека. Короткочасні дощі можливі лише у західних та східних областях. Щоб урятуватися від погодної гарячки - українці поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках.

Як пережити гарячу пору - поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

В Україні очікується аномальна спека

"Найспекотніше буде у південних областях, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Денній максимуми сягатимуть понад 30 градусів. В окремих районах сильна спека 35 – 38 градусів. На сході – ще спекотніше", - каже синоптикиня Українського гідрометцентру Діана Кривобок.

Діана Кривобок.

Але і це - не межа. Вже за кілька днів повітря розжариться подекуди на понад 40 градусів. Бо Україну накриває африканська спека.

Як пережити спеку: поради медиків

Лікарі кажуть: у період від 11 до 16 години краще на сонці не перебувати взагалі. Щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це таки сталося - постраждалого потрібно одразу ж охолодити.

"Рушник намочити холодною водою, обкласти людину оцим рушником із холодною водою. Щоб вона трошки зменшила температуру тіла. Якщо це не допомагає – може бути рвота, може бути інтоксикація – підвищення артеріального тиску. То треба відкликати невідкладну допомогу", - каже лікарка-терапевтка Наталія Гордієнко.

Наталія Гордієнко.

Дієтологи запевняють: від жирної, важкої їжі краще відмовитися. Натомість збагатити меню - сезонними овочами, фруктами, зеленню та ягодами.

У спеку краще їсти сезонні овочі та фрукти

"У першу чергу це - огірок, який на 97% складається з води. Потім це ягоди і окрім того, що вони містять багато води у першу чергу, вони ще й насичені антиокисдантами, які теж впливають на наші судини, а від стану судин залежить те, як ми реагуємо на спеку. Тобто. Вони розширюються, тому це важливо", - каже лікарка-дієтологиня Олена Зінченко.

На солодкі та напої з градусом у спеку табу. Вони спрагу точно не вгамують. Навпаки - ще посилять. На відміну від звичайної води. Скільки саме потрібно пити - підкаже ваш організм. Не забувайте також вживати і гідрокарбонатні води, які мають характерний солонуватий чи легкий присмак харчової соди. Але льодяну воду не пийте.

У надто холодне приміщення теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет.

Ще одна порада - обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом. Бо ж знехтувавши цими засобами, можна зрештою отримати фотостаріння шкіри і навіть рак.

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