В Україні очікується різка зміна погоди: синоптики ошелешили прогнозом

В Україні очікується похолодання та сніг. Синоптики розповіли, чого очікувати.

До України сунуть сильні морози. Причина в циклоні "Юліан", що принесе, окрім похолодань, іще й сніг.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляють синоптики, така морозна погода протримається до 15 лютого. Найхолодніше буде в західних областях. Там стовпчики термометрів будуть досягати до мінус 12. В інших областях – температура триматиметься від мінус 5 до мінус 9. У Карпатах очікують на легкий сніжок, який зберігатиметься завдяки стійкому морозу. На решті території – опадів не прогнозують.

"Така погода протримається у нас практично до завершення тижня. Певні зміни можуть бути в пятницю, бо надходитиме атмосферний фронт з півночі і він додасть трохи снігу", – каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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