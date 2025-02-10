В Україні очікується різка зміна погоди: синоптики ошелешили прогнозом

В Україні очікується похолодання та сніг. Синоптики розповіли, чого очікувати.
До України сунуть сильні морози. Причина в циклоні "Юліан", що принесе, окрім похолодань, іще й сніг.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як повідомляють синоптики, така морозна погода протримається до 15 лютого. Найхолодніше буде в західних областях. Там стовпчики термометрів будуть досягати до мінус 12. В інших областях – температура триматиметься від мінус 5 до мінус 9. У Карпатах очікують на легкий сніжок, який зберігатиметься завдяки стійкому морозу. На решті території – опадів не прогнозують.
"Така погода протримається у нас практично до завершення тижня. Певні зміни можуть бути в пятницю, бо надходитиме атмосферний фронт з півночі і він додасть трохи снігу", – каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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