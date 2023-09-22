В Україні очікується спалах небезпечної інфекції: що відомо про хворобу та як вакцинуватись

Вакцинуватись можуть навіть ті, хто "купив" довідку про щеплення раніше.

У Києві зафіксували перший випадок кору - захворіла 13-річна дитина, яка не мала щеплення КПК. До 3 років - у неї були протипоказання. А потім - батьки просто відмовилися робити щеплення. Дитина навчається в одній з київських гімназій: де з нею контактували 34 учні. Випадків захворювання на кір - цього року стало вп'ятеро більше, ніж у минулому. Україна - на порозі спалаху цієї інфекційної хвороби. При цьому понад 260 тисяч дітей в Україні - пропустили щеплення від кору.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Батьки після повернення за кордону роблять дітям щеплення від кору

Богдан після уроків вони з мамою прийшов на вакцинацію. Йому 8 років. І через війну він пропустив щеплення КПК, яке за протоколом роблять у 6 років. Але від 24 лютого упродовж 2 років вони переїздили з країни в країну.

У серпні повернулися в Україну і отримали дзвінок від свого сімейного лікаря. Таке щеплення, яке отримане не вчасно нині називають наздоганяючою вакцинацією.

"Діти мають отримати два щеплення вакциною КПК: в 1 рік та в 6 років. Якщо дитина пропустила планове щеплення, потрібно наздогнати його якнайшвидше. Дітям старше 6 років, які не мають жодного щеплення КПК, рекомендовано ввести дві дози вакцини з інтервалом між ними не менше 1 місяця", - каже кореспондентка ТСН.

Кір / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Кір / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Щеплення можна зробити у будь-якому регіоні

Сімейні лікарі та педіатри проглядають картки своїх пацієнтів і майже у кожної дитини до 6 років бачать прогалини у календарі щеплень.

Понад 260 тисяч дітей в країні не мають другої або жодної дози вакцини від кору. Серед цих сімей - традиційно, ті хто відмовляється від вакцинації через свої переконання. Але і широкомасштабне вторгнення має свій вплив. З прикордонних регіонів виїхало чимало лікарів і просто фізично не має можливості зробити щеплення. Мільйони переміщених родин, які не слідкують за здоров'ям дітей, або не мають контакту зі своїми лікарями і думають, що не можуть зробити щеплення.

"Якщо ви маєте статус ВПО, щоб щепити дітей не треба переукладати угоду з сімейним лікарем, достатньо просто прийти до найближчої амбулаторії", - каже інфекціоніст Федір Лапій.

Федір Лапій / Фото: ТСН

За кордоном вакцинація обов'язкова

Щоправда, частина родин з дітьми з закордону повернулися вакциновані. Навіть ті, хто ніколи цього в Україні не робив, в інших країнах стикнулися з жорсткими вимогами щодо захисту здоров'я дітей.

"Якщо дитина не вакцинована, вона обмежена у своїх правах - її не пускають в садочки і в школу", - каже медикиня.

На Чернігівщині не допускатимуть до шкіл та садочків без щеплення

На Чернігівщині на вимогу санітарного лікаря не допускаються до очного навчання в садочках і в школах, якщо є прогалини у календарі щеплень. В області майже 4 тисячі дітей не були вчасно щеплені від кору. При цьому тут вже є перші випадки захворювання на кір, яких не фіксували понад 4 роки. А вірус надзвичайно швидко поширюється. 9 з 10 дітей під час контакту з хворим інфікуються.

"Ми перебуваємо на порозі великого спалаху кору. У нас досить низькій рівень вакцинації на рівні 80-85% . По-друге, є певна циклічність спалахів - кожні 2-6 років", - каже інфекціоніст Федір Лапій.

Україна на порозі спалаху цієї хвороби - новий випадок вже в Києві

За два роки в Україні захворіло 100 тисяч людей: 50 - померли

Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках. Тоді захворіло понад 100 тисяч дітей та дорослих. Пів сотні померло. Щоб захистити дитину достатньо двох щеплень КПК у рік та 6 років.

Нині в кабінетах щеплення вакцина американського виробництва. Можна щепитися навіть тим, хто купив довідку, щеплення не зробив, але нині хоче убезпечити дитину.

90 тисяч дітей, що пропустити вакцинацію вже її наздогнали. Але рівень колективного імунітету нині не перевищує - 80%, для захисту потрібно - 95%. А саме кількість щеплених у суспільстві визначає на скільки масштабним може бути спалах кору в Україні.

Нагадаємо, в Україні на кір уже захворіло вчетверо більше людей, ніж за весь минулий рік.

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