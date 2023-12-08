В Україні одне із найбільших родовищ припинило видобуток газу: подробиці скандалу та чому так сталось

Одне із трьох найбільших газових родовищ України зупинило видобуток газу. Пів року тому компанію націоналізували і передали в управління "Укрнафті". Щойно це сталось – Дежгеонадра звернулось до суду із вимогою скасувати ліцензію на видобуток. В грудні з’явилось рішення, яке зупинило роботу свердловин. Експерти вважають, що за такою схемою дозволи на розробку перспективних надр хочуть віддати з державної власності у приватну. Серед претендентів – міністр часів Януковича.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про Сахалінське родовище

Олексій Кучеренко - народний депутат та голова тимчасової слідчої комісії з питань кризових явищ в енергетиці під час збройної агресії Російської Федерації проти України каже, що оцінює цю подію як надзвичайну для енергетики. Йдеться про Сахалінське родовище, розробляла який компанія "Укрнафтобуріння".

Сахалінське родовище розташоване в Харківській області. Це найбільше в Україні розвідане родовище газу та інших вуглеводнів. Запаси становлять 15 мільярдів кубічних метрів газу. Із нинішніми обсягами видобутку їх вистачить на 20 років, а їх вартість оцінюють у приблизно чотири мільярди доларів.

Сахалінське газове родовище

Скандальна націоналізація родовища

Цікавинки в цій ситуації додає і скандальна націоналізація родовища. Власне, воно належить компанії "Укрнафтобуріння", так само як і дозволи та ліцензії на видобуток газу та нафти з нього. До травня цього року компанія була приватною. Крім українців, серед власників – британські та нідерландські інвестори.



"Під час воєнного стану, вони аргументуються, в першу чергу, на тим, що так потребує нацбезпека. Тобто, з метою посилення енергетичної безпеки націоналізувати це, а через півроку, через 5 місяців забрати ліцензію, зупинити компанію", - каже Олексій Кучеренко.

Олексій Кучеренко

У квітні 2023 року Печерський суд наклав арешт на корпоративні права компанії. А ще за три дні - їх передали "Агентству з розшуку та менеджменту активів" скорочено АРМА. Звідти компанію "Укрнафтобуріння" віддали в управління державній "Укрнафті". Разом із ліцензіями та спецдозволами на розробку надр.

"Укрнафтобуріння" стала частиною "Укрнафти". Правильніше сказати, "Укрнафтобуріння" зараз управляється компанією "Укрнафта". Мала нею управляти АРМА, але у зв'язку з тим, що в них немає ні досвіду, ні, відповідно, фахівців, то вони передали під управління державної компанії "Укрнафта". До цього "Укрнафтобуріння" була третьою за обсягами видобутку приватною газовидобувною компанією", - каже експерт ринків енергетики Геннадій Кобаль.

Чому видобуток газу зупинився

Під керівництвом державної "Укрнафти" газовики встигли попрацювати лише пів року. Буквально за лічені дні після націоналізації, Державна служба геології та надр України звернулася до суду з вимогою анулювати ліцензію. І її анулювали. Рішення набуло чинності 1 грудня. Від 5 грудня робота з видобутку газу зупинилась.



"Мені здається, що було вибрано найгірше рішення. Нам, щоб наростити 3%, знадобиться, можливо, рік-два. Зараз ми робимо такі подвиги, щоб трошки десь не впало. І тут просто паперовим рішенням чиновника наносяться величезні збитки, втрати для держави, не тільки для економіки, а це ж і енергетична безпека", - каже експерт ринків енергетики Геннадій Кобаль.

Олексій Кучеренко звертає увагу, що нові управителі з рішенням про зупинку ліцензії й не дуже сперечались. А це може означати, що на неї вже є новий претендент. У пресі вже фігурують прізвища міністрів часів Януковича.

Наразі нардеп звернувся із заявою до РНБО та збирається розглядати ситуацію в комітеті палива та енергетики Верховної Ради.

ТСН також звернулася до "Укрнафти", "Геонадр" та міністерства енергетики з проханням роз'яснити ситуацію, проте поки відповіді немає.

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Нагадаємо, росіяни пошкодили ракетами енергооб’єкт у Харкові.

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