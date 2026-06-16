В Україні оновлять правила повернення з СЗЧ: як працюватиме нова програма

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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В Україні розробили програму, яка дозволяє військовослужбовцям, що залишили частину (СЗЧ) до 12 червня 2026 року, повернутися на службу за спрощеною процедурою. Військові зможуть самостійно обрати новий підрозділ та посаду, уникнувши розподілу до резервних батальйонів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у великому ексклюзивному інтерв’ю для ТСН в рамках телемарафону «Єдині новини».

Нові правила повернення з СЗЧ — що зміниться

За словами міністра, зараз статус СЗЧ мають понад 200 тисяч військових. Завдяки новій програмі вони можуть змінити місце служби: для цього дозволяють обрати один із 50 найкращих підрозділів, сформованих на основі внутрішнього рейтингу Міноборони.

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«Ми розробили механізм, який дозволяє тим, хто пішов у СЗЧ до 12 червня. Це дуже важливо — до 12 червня. Тобто, якщо сьогодні військовослужбовець йде в СЗЧ, на нього це вже не діє програма. І до 20 вересня в цих військовослужбовців є можливість в кілька кліків повернутися, обрати самостійно підрозділ», — пояснив Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що тепер військові можуть вільно змінити підрозділ та посаду. Це дозволяє уникнути відправки до резервних батальйонів чи одразу на передову, оскільки кожен боєць зможе самостійно обрати, де саме служити далі.

Водночас для тих, хто залишить частину після 12 червня, діятимуть інші правила. Міністерство оборони готує законопроєкт, який має зробити механізми притягнення до відповідальності більш дієвими. Оскільки наразі вони, за словами міністра, здебільшого не працюють.

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«Якщо ти вже після 12 червня підеш в СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Точніше він не посилить відповідальність, якісь покарання, він зробить більш реалістичними ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і немає вироків суду. Вони з’являться. Для цього потрібно прийняти законопроєкт, який буде зареєстрований від Міністерства оборони», — підсумував Михайло Федоров.

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