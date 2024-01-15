В Україні опанували нову технологію протезування важкопоранених: що про неї відомо та скільки коштує

Українські хірурги опанували технологію протезування, якої не було в Україні до повномасштабного вторгнення. Мова йде про остеоінтеграцію. Це коли імплант вживляють у кістку. А вже до нього кріплять протез. Ця технологія підходить лише для дуже важких поранених і тих військових, кому не можливо зробити протез класичним способом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Військовому потрібна функціональна рука, щоб повернутись на службу

У Сергія висока ампутація руки. Понад 9 місяців тому на Донеччині в нього влучив уламок танкового снаряду. Множинні поранення спини, легенів, відірвана рука. Поранення було настільки складним, що аби врятувати піхотного снайпера - його оперували кожні два-три дні впродовж місяця.

Імплант

Коли кукса така коротка, то щоб зробити класичний протез треба змайструвати масивну конструкцію на плече. Вона тримається на ременях, що натирають і протезом складно користуватися.

Сергію потрібен не просто протез, а функціональна штучна рука. І у нього дві головні цілі - впевнено тримати на руках свою третю нещодавно народжену дитину, а також стати інструктором у навчальному центрі.

"Я далі йду служити. 100%. Без варіантів", - каже він.

Військовий Сергій

Хірурги пояснили, як відбувається операція

Хірург Олександр Галузинській каже, що воїну таки встановлять функціональну штучну руку. Він пояснив, що для цього у короткому залишку кістки руки спеціальними інструментами зроблять різьбу і встановлять імплант. На цей імплант після заживлення і буде одягатися протез.

"Вся операція проходить під контролем рентген апарата. Це робиться для того, щоб максимально правильно вживити імплант і не помилитися на жоден міліметр", - йдеться у сюжеті ТСН.

Українські лікарі оперують під наглядом Рікарда Бранемарка. Це найвідоміший шведській хірург-ортопед. Його батько Пер-Інгвар Бранемарк започаткував використання титанових імплантів у стоматології. А вже син продовжив справу, але в травматології.

Рікард Бранемар наголошує, що цей метод можна використовувати тільки, коли пацієнту не підходить традиційне протезування.

Рікард Бранемарк

"Якщо можна обійтися без операції, то треба обходитися без операції. Якщо можна обійтися без імпланту в тілі, то треба обходитися. Але якщо пацієнта коротка кукса, і сам протезист каже про те, що я не спротезую нормально, або пацієнт розуміє, що він не буде тим користуватися, тоді лишається тільки один шлях – остаінтеграція", - пояснив український лікар.

Остеоінтеграцію пройшли вже 17 військових - держава її не оплачує

Нині в Україні остеоінтеграцію пройшли вже 17 військових. З них дві операції, на початку січня, українські хірурги зробили самі, без допомоги західних колег.

Ці хірургічні втручання складні, дороговартісні і держава їх не оплачує. Імплант коштує від 20 тисяч євро і гроші для кожного військового збирає благодійний фонд.

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Військовий пройшов остеоінтеграцію і тепер вчиться заново ходити

Чим раніше поранений стає на ноги чи починає працювати плечем, залишком руки, тим успішнішою буде реабілітація. У випадку Сергія Коцюби було згаяно майже півтора року. Після високої ампутації у вересні 2022 року він пройшов традиційне протезування, але ходити так і не зміг.

"Максимально незручно. Дуже сильно давив, нарізав прямо. Банально зібратися вийти в магазин мене займало мінімум пів години. Якщо він там з'їде буквально на пів сантиметра в сторону, теж не підеш. Я намагався привикнути, але", - пояснює захисник.

Сергій Коцюба

Довелося відмовитися він звичайного протеза і пройти остеоінтеграцію. Імплант вже вріс у кістку. ТСН зустрілась із Сергієм через два тижні. Він займається з реабілітологом. І це його перші кроки на двох ногах майже за півтора року. Він ще спирається на милиці, бо мозок настільки відвик від ходи, що ледь сприймає нову реальність.

"Сама велика різниця, що я його взагалі відчуваю навіть по фантомних відчуттях - в мене нога весь час зігнута, а тут якось на протезі випрямляється і відчувається як своя. Відчуваю різні види поверхні твердіше м'якше відчуває коли є якісь не рівності", - каже воїн.

Операція

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Остеоінтеграція: Українські хірурги здійснили медичний прорив у протезуванні важкопоранених

Нагадаємо, у цьому році київські лікарі-отоларингологи зробили декілька унікальних операцій, а саме – військовому відновили ніс, який було відірвано під час боїв.

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