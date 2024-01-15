В Україні опанували нову технологію протезування важкопоранених: що про неї відомо та скільки коштує

В Україні за новим методом протезували уже 17 військових.
Українські хірурги опанували технологію протезування, якої не було в Україні до повномасштабного вторгнення. Мова йде про остеоінтеграцію. Це коли імплант вживляють у кістку. А вже до нього кріплять протез. Ця технологія підходить лише для дуже важких поранених і тих військових, кому не можливо зробити протез класичним способом.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
Військовому потрібна функціональна рука, щоб повернутись на службу
У Сергія висока ампутація руки. Понад 9 місяців тому на Донеччині в нього влучив уламок танкового снаряду. Множинні поранення спини, легенів, відірвана рука. Поранення було настільки складним, що аби врятувати піхотного снайпера - його оперували кожні два-три дні впродовж місяця.
Коли кукса така коротка, то щоб зробити класичний протез треба змайструвати масивну конструкцію на плече. Вона тримається на ременях, що натирають і протезом складно користуватися.
Сергію потрібен не просто протез, а функціональна штучна рука. І у нього дві головні цілі - впевнено тримати на руках свою третю нещодавно народжену дитину, а також стати інструктором у навчальному центрі.
"Я далі йду служити. 100%. Без варіантів", - каже він.
Хірурги пояснили, як відбувається операція
Хірург Олександр Галузинській каже, що воїну таки встановлять функціональну штучну руку. Він пояснив, що для цього у короткому залишку кістки руки спеціальними інструментами зроблять різьбу і встановлять імплант. На цей імплант після заживлення і буде одягатися протез.
"Вся операція проходить під контролем рентген апарата. Це робиться для того, щоб максимально правильно вживити імплант і не помилитися на жоден міліметр", - йдеться у сюжеті ТСН.
Українські лікарі оперують під наглядом Рікарда Бранемарка. Це найвідоміший шведській хірург-ортопед. Його батько Пер-Інгвар Бранемарк започаткував використання титанових імплантів у стоматології. А вже син продовжив справу, але в травматології.
Рікард Бранемар наголошує, що цей метод можна використовувати тільки, коли пацієнту не підходить традиційне протезування.
"Якщо можна обійтися без операції, то треба обходитися без операції. Якщо можна обійтися без імпланту в тілі, то треба обходитися. Але якщо пацієнта коротка кукса, і сам протезист каже про те, що я не спротезую нормально, або пацієнт розуміє, що він не буде тим користуватися, тоді лишається тільки один шлях – остаінтеграція", - пояснив український лікар.
Остеоінтеграцію пройшли вже 17 військових - держава її не оплачує
Нині в Україні остеоінтеграцію пройшли вже 17 військових. З них дві операції, на початку січня, українські хірурги зробили самі, без допомоги західних колег.
Ці хірургічні втручання складні, дороговартісні і держава їх не оплачує. Імплант коштує від 20 тисяч євро і гроші для кожного військового збирає благодійний фонд.
За цим кодом ви можете доєднатися до збору.
Військовий пройшов остеоінтеграцію і тепер вчиться заново ходити
Чим раніше поранений стає на ноги чи починає працювати плечем, залишком руки, тим успішнішою буде реабілітація. У випадку Сергія Коцюби було згаяно майже півтора року. Після високої ампутації у вересні 2022 року він пройшов традиційне протезування, але ходити так і не зміг.
"Максимально незручно. Дуже сильно давив, нарізав прямо. Банально зібратися вийти в магазин мене займало мінімум пів години. Якщо він там з'їде буквально на пів сантиметра в сторону, теж не підеш. Я намагався привикнути, але", - пояснює захисник.
Довелося відмовитися він звичайного протеза і пройти остеоінтеграцію. Імплант вже вріс у кістку. ТСН зустрілась із Сергієм через два тижні. Він займається з реабілітологом. І це його перші кроки на двох ногах майже за півтора року. Він ще спирається на милиці, бо мозок настільки відвик від ходи, що ледь сприймає нову реальність.
"Сама велика різниця, що я його взагалі відчуваю навіть по фантомних відчуттях - в мене нога весь час зігнута, а тут якось на протезі випрямляється і відчувається як своя. Відчуваю різні види поверхні твердіше м'якше відчуває коли є якісь не рівності", - каже воїн.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Остеоінтеграція: Українські хірурги здійснили медичний прорив у протезуванні важкопоранених
Нагадаємо, у цьому році київські лікарі-отоларингологи зробили декілька унікальних операцій, а саме – військовому відновили ніс, який було відірвано під час боїв.
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