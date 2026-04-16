В Україні оштрафували синоптикиню через "погану погоду": що відомо

Синоптикиню оштрафували через корупцію

У Тернополі на 68 тисяч гривень оштрафували працівницю обласного гідрометцентру, яка продала підприємиці «довідку про погану погоду».

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Як тернопільська синоптикиня вирішила заробити на «поганій погоді»

Як встановив суд, у жовтні 2025 року до посадовиці гідрометцентру звернулася підприємиця, якій були потрібні офіційні підтвердження про неналежні погодні умови. Такі документи дозволяли ФОП претендувати на компенсацію від органів місцевого самоврядування за втрачений врожай.

Завідувачка сектору, замість офіційної процедури, запропонувала «вирішити питання». Ціна послуги коливалася від 200 до 1200 доларів США, залежно від кількості необхідних папірців.

Слідство задокументувало два факти передачі неправомірної вигоди прямо у приміщенні гідрометеоцентру на вулиці Новий Світ у Тернополі:

1 грудня 2025 року — посадовиця отримала перші 600 доларів за три довідки (про події листопада та лютого 2024 року);

13 січня 2026 року — жінка забрала ще 600 доларів за пакет документів щодо «поганої погоди» у липні-жовтні 2025 року.

Загальна сума хабаря склала 1200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину становило понад 51 тисячу гривень.

Що розповіла обвинувачена синоптикиня

У суді обвинувачена повністю визнала свою провину та щиро розкаялася. Вона підтвердила, що брала гроші за вплив на колег, які виготовляли необхідні довідки.

«Суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, особу винної, раніше не судимої, наявність статусу особи з інвалідністю та багаторазовість її добровільних перерахувань на потреби ЗСУ ще до моменту події злочину», — йдеться у матеріалах суду.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом).

Синоптикиню оштрафували на 68 тисяч гривень.

