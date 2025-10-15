В Україні остаточно хочуть заборонити популярний серед молоді продукт: чим він шкідливий

Вейпи хочуть заборонити в Україні / © Pexels

В Україні можуть повністю заборонити електронні сигарети. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Його мета, як зазначають автори — захистити здоров’я населення, зокрема молоді. Адже за статистикою курцями так званих «електронок» найчастіше є саме підлітки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Не дитяча забавка, яка набирає все більшої популярності серед підлітків. Єгору — 15 років. І ми не маємо права показувати його обличчя. Але в розмові з нами він відверто зізнається — його стаж куріння уже 4 роки. Інтерв’ю ТСН він дає з дозволу батьків. Тато — про синову звичку знає, мама, за словами Єгора, здогадується.

Єгор визнає — це залежність, але кидати поки не збирається.

За даними центру громадського здоров’я МОЗ, сьогодні електроні сигарети використовує кожен п’ятий підліток в Україні віком від 13 до 15 років.

«І що цікаво, що дівчата — це 20,7%, а хлопці — 18,4%. Тобто ці сигарети приваблюють більше дівчат», — каже завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я Олена Запорожська.

Електронні сигарети або вейпи — це пристрої, що створюють пару через нагрівання рідини. У цю рідину додають нікотин та різноманітні хімічні речовини, зокрема, і ароматизатори. Офіційний продаж таких пристроїв з ароматичними добавками в Україні заборонений з липня минулого року. Проте їх досі можна знайти у відповідних магазинах. Деякі продавці навіть вигадали лазівку.

«Вони пропонують тобі змішати, окремо продають ароматизатори, окремо нікотин, окремо гліцерин. Тобто таким чином намагаються обійти законодавство, і тобі там заколотять, що хочеш», — каже лідерка ініціативи «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна.

І ці «самозаміси» ще небезпечніші для здоров’я, наголошують лікарі.

Ураження легень, спричинене курінням електронних сигарет та вейпів, лікарі називають евалі. Хімічні компоненти електронок накопичуються в клітинах легень і можуть викликати кашель, біль у грудях, задишку, нудоту та лихоманку.

Куріння серед школярів — явище не нове, але з появою електронних сигарет кількість курців серед дітей збільшилась, каже викладачка столичного коледжу. І тепер учні палять навіть під час занять.

За згодою батьків і на прохання ТСН 15-річний Єгор пробує придбати ароматизовану заправку для електронних сигарет в одному із столичних кіосків.

У першому ж магазині, який трапився нам дорогою, Єгору продають нікотиновмісну рідину. Її продаж — заборонений підліткам до 18 років. І про навіть вказано на упакуванні.

Разом з чеками та товаром журналістка ТСН повертається до кіоску.

«Втім поспілкуватися нам так і не вдалося. Помітивши камеру ТСН, продавчиня пішла на нібито технічну перерву. А згодом і взагалі зачинилася», — каже Наталія Ткачук.

І такі магазинчики далеко не єдиний спосіб для підлітків придбати електронні сигарети, адже є ще телеграм-канали. Відправляють замовлення поштою або на таксі, і віком покупця в таких телеграм-каналах ніхто навіть не цікавиться — розповідає Єгор. А на випадок, якщо документи таки запитають, неповнолітні і тут проявляють креативність.

«Є окремий застосунок, DIA також так називається. Просто відкриваєш, там ти вставляєш свою фотку, дату народження, ім’я, фамілію свою. І там навіть показує QR-код, але він не зчитує. А багато хто просто робить скріншот і в фотошопі собі міняє дату народження», — каже Єгор.

Нині продаж електронних сигарет заборонений у 40 країнах світу. Наприкінці липня цього року в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонують повністю припинити виробництво, імпорт та продаж електронок в Україні. Мета — захистити здоров’я молоді.

Лікарі, у свою чергу, наголошують, безпечного куріння не існує. І електронні сигарети приносять організму людини не менше шкоди, ніж будь-які інші тютюнові та нікотинові вироби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЕЛЕКТРОНКИ замінили СИГАРЕТИ і СТАЛИ НОВОЮ ЕПІДЕМІЄЮ