В Україні пенсію можуть нараховувати по-новому: що таке бальна система

Уряд пропонує нову пенсійну реформу з нарахуванням балів за стаж і зарплату.

пенсія

В Україні можуть запровадити бальну систему

В Україні уряд пропонує відійти від застарілих розрахунків і впровадити європейську бальну систему. Вона має розв’язати головну проблему: величезну прірву між виплатами «нових» та «старих» пенсіонерів.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Як рахуватимуть бали?

Зараз пенсія розраховується за формулою $П = Зп \times Кз \times Кс$, де враховуються середня зарплата, коефіцієнт заробітку та стаж. Нова система набагато простіша: щомісяця працівник зароблятиме бали залежно від своєї зарплати відносно середньої по країні.

  • 10 балів — якщо ваша зарплата дорівнює середній по Україні.

  • 20 балів — якщо ви отримуєте вдвічі більше за середній показник.

  • 5 балів — якщо ваша зарплата вдвічі нижча за середню.

Наприкінці трудового шляху всі зароблені бали підсумовуються та множаться на актуальну вартість одного бала.

Чому це вигідно: справедливість для всіх поколінь

Нинішня система має суттєву ваду — застарівання виплат. Пенсіонер, який вийшов на відпочинок у 2015 році, отримує значно менше, ніж колега з таким самим стажем і посадою, який звільнився у 2025 році. Це відбувається тому, що показник середньої зарплати в старій формулі «завмирає» на момент виходу на пенсію.

Переваги бальної системи:

  1. Автоматичне оновлення: Вартість бала переглядається щороку для всіх одночасно.

  2. Вирівнювання виплат: Пенсії «старих» пенсіонерів підтягнуться до сучасного рівня зарплат.

  3. Прозорість: Кожен працівник зможе бачити, скільки балів він накопичив, і самостійно оцінити майбутні виплати.

Коли чекати на впровадження?

Спочатку запуск реформи планувався на 2025 рік. Однак в умовах воєнного стану та бюджетного дефіциту точні терміни впровадження залишаються предметом дискусій в Уряді та Верховній Раді. Наразі триває підготовка законодавчої бази, яка має замінити чинну систему солідарних виплат.

Більше читайте у матеріалі: Пенсії в Україні: кому підвищать 2026 року та хто отримає найбільше

