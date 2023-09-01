В Україні перевірять всі довідки ВЛК: адвокатка пояснила, як покарають ухилянтів і втікачів за кордон

Президент Володимир Зеленський заявив про перевірку всіх рішень військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо інвалідності та непридатності до військової служби, видані від початку повномасштабної війни в Україні, які можуть бути пов’язані з корупцією. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

Про це президент повідомив 30 вересня після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

“За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії”, – зазначив Зеленський.

Як покарають ухилянтів

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, як можуть покарати ухилянтів від мобілізації.

Так, за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу. Покарання передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (67 100 гривень) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

“Той, хто отримав підроблений висновок ВЛК, за яким було встановлено непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, або тимчасову непридатність та отримав у зв’язку з цими обставинами відстрочку від призову під час мобілізації та, можливо, виїхав за кордон, у разі викриття може бути притягнений до кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 358 КК”, – пояснила адвокатка.

Звичайно, такі факти спочатку мають бути виявлені в результаті перевірок комісій ВЛК, які визначають ступінь придатності до військової служби, зазначила ТСН.ua Марина Бекало. А вже після відповідного розслідування стосовно осіб, які отримали завідомо підроблені довідки ВЛК, будуть порушені кримінальні справи.

Втікачів можуть екстрадувати до України

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія заявив, що чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок можуть екстрадувати до України.

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