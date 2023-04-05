В Україні перевіряють 1734 людини, які становлять загрозу: в ДБР розповіли про те, хто це

Серед фігурантів є навіть висопосадовці та народні депутати.

Наразі в Україні перевіряються 1734 людини на причетність до держзради та колаборційної діяльності.

Про в коментарі для ТСН.ua повідомили в ДБР.

"Зараз ДБР перевіряє на причетність до державної зради і колаборційної діяльності 1734 особи. Щомісяця ми повідомляємо суспільству про кількість кримінальних проваджень щодо державної зради та колаборціонізму, відкритих Державним бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення. Серед фігурантів є службовці середньої ланки, є висопосадовці, є народні депутати. Паралельно ведеться робота з людьми, які підозрюються у можливій співпраці з державою-агресором. Вони постійно перевіряються. Якщо у слідчого виникає підозра, що така людина може бути агентом, то починається перевірка на поліграфі, з такими людьми починають тісніше працювати правоохоронні органи. Щомісяця перевіряється понад 1 тис. осіб", - повідомила в коментарі для ТСН.ua радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Своєю чергою, речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив наступне: "Що стосується статті "Держзрада", то є 700 осіб, які за матеріалами СБУ отримали підозру. Відносно них зібрана відповідна доказова база, яка дозволила прокурорам санкціонувати видачу підозри".

Раніше в ДБР прокоментували обставини загибелі чотирьох військових на Чернігівщині.

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