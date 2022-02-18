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В Україні перша "червона" область стабілізувала ситуацію з COVID-19: де можуть послабити карантин

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В Україні перша "червона" область стабілізувала ситуацію з COVID-19: де можуть послабити карантин

УНІАН

Ще дві "червоні" області можуть досягнути показників, які дозволять послабити обмеження.

В Україні перша область, яка перебуває у" червоній" зоні, стабілізувала епідемічну ситуацію з COVID-19. Покращується ситуація в Рівненській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у "червоному" рівні епіднебезпеки і стабілізувала епідемічну ситуацію. Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників, які дозволять скасувати червоний рівень", - зазначив Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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