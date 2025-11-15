В Україні під час атак продають «Шахеди» для розваг дітей: хто заробляє

В Україні вдруге від початку повномасштабної війни пропонують купити іграшкові та сувенірні «Шахеди» / © ТСН

Реклама

В Україні від початку повномасштабного вторгнення вдруге з’явились пропозиції купити для розваг іграшкові «Шахеди». Вперше такі пропозиції, які напряму торкаються чутливої для мільйонів українців теми, з’явились у листопаді минулого року — тоді один з інтернет-магазинів, який пропонує товари для свят, продавав за 1 тис. гр піньяту у вигляді «Шахеда». Продавці тоді пропонували наповнювати цю іграшку солодощами та збивати, щоб таким чином розважати, наприклад, гостей. Після розголосу цієї ситуації та після того, як представники Повітряних сил ЗСУ висловились, що такі продажі є намаганням окремих людей заробити на війні, інтернет-магазин прибрав цю пропозицію зі свого сайту.

Минув рік, обстріли України «Шахедами» тільки посилились, відповідно, під час атак зросла кількість постраждалих та загиблих, але, як виявилось, на інтернет-платформах оголошень з’явились аналогічні нові пропозиції.

Автор однієї з такої об’яв зазначив, що продає іграшковий «Шахед», яким «дітям буде класно гратись».

Реклама

При цьому він написав, що товар знаходиться у Голосіївському районі Києва.

Оголошення про продаж іграшкового «Шахеда». Скріншот з сайту об’яв

Як відомо, останній часто потерпав від атак справжніх «Шахедів», наслідками були руйнування та жертви. За свій товар продавчиня на ім’я Оксана прохає 100 гривень.

Оголошення іншого автора, який мешкає у Дніпрі, більш стримане.

Оголошення про продаж макета «Шахеда». Скріншот з сайту об’яв.

Він продає за 600 гривень макет «Шахеда» чорного кольору з імітацією бойової частини. Автор зазначає, що на його думку, «це ідеальний подарунок для любителів авіації та колекціонерів моделей».

Реклама

Діючі військовослужбовці керівної ланки і казали, і кажуть, що навіть іграшкові «Шахеди» несуть потенційну небезпеку. Аргументують це тим, що дитина, яка грається моделлю такого дрона, у разі виявлення приземленого справжнього російського, може не оцінити небезпеки, після чого може статись вибух та трагедія.

Своєю чергою, соціально-політичний психолог Валентин Кім каже, що у продажі таких іграшок є далеко не один нюанс.

«Звичайно, що для людей, які втратили близьких, рідних, житло або просто пережили психологічну травму через такі атаки „Шахедів“ — такі продажі неприпустимі. Неприпустимо це буде і для наших воїнів, для тих, у кого є ПТСР», — каже психолог.

Але зауважує, що іграшки у вигляді «Шахедів» можуть бути частиною символічної конструкції.

Реклама

«Наприклад, ми ж виставляємо підбиту російську техніку на площах. Ці локації відвідують і діти. У цьому разі це є ознакою нашої перемоги над цією конкретною технікою», — зазначає психолог.

Резюмуючи, він каже, що зараз українці живуть в умовах тотальної невизначеності.

«Зруйновано дуже багато моральних орієнтирів, маяків, на які можна орієнтуватись у звичайній ситуації. Загальні відчуття суспільства кажуть про те, що це (продаж таких іграшок — Ред.) щось неприпустиме в даній ситуації. Але я не можу сказати, що це ненормальне», — каже Кім.

На його професійну думку, людина, яка створила іграшковий «Шахед», можливо, керується різними мотивами.

Реклама

«Скоріш за все, така людина навряд чи когось втратила. Але ми не знаємо персональних історій. Керуються нормой прибутку. Наприклад, коли в 1940 році німці обстрілювали Лондон, то деякі британці влаштовували екскурсії для мешканців містечок навколо Лондона, щоб вони подивились на результати обстрілів», — наводить приклад Валентин Кім.