В Україні по-новому вручатимуть повістки: що кажуть у ТЦК

В Україні змінили процес вручення повісток / © ТСН.ua

Реклама

В Україні вручення повісток тепер буде прозорішим. А скандалів, що спалахують довкола ТЦК, мало б поменшати. Бо тепер усі дії — як представників ТЦК, так військовозобов’язаних — фіксують камери.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ця норма запрацювала з 1 вересня по всій Україні. Бодікамери в дії — показали в Івано-Франківську. Група оповіщення вмикає гаджет, щойно підходить до військовозобов’язаного. Він розрахований на 6 годин безперервного знімання. Усе відео зберігається упродовж місяця на сервері — недоступному для сторонніх, запевняють у центрі комплектування. Тож вирішувати спірні питання, сподіваються військові, стане легше. Чи сталася провокація з боку цивільних, чи ТЦК порушив закон — тепер на це буде відеодоказ.

Реклама

«Дуже часто чуєш погрози в свій бік, були використані мати. На щастя, камерою було зафіксовано, що провокація йшла зі сторони цивільних. І це зіграло таку не останню роль в виправданні мене і моїх побратимів», — каже військовослужбовець ТЦК та СП Івано-Франківської області Андрій Яворський.

«Будь-яке втручання одразу буде видно, тому що відео закидають одним шматком. Якщо його змонтують, склеять, це одразу буде видно. Технічно також наші фахівці зробили так, що просто військовослужбовець ТЦК не зможе там нічого зробити», — каже штаб-сержантка 3 категорії групи комунікації Івано-Франківського ОТЦК та СП Наталія Коцкович.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 16:00 новини 15 вересня. Шалені буревії на Заході України! Скандал з Євробаченням