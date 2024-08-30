В Україні побудували унікальний підземний госпіталь: який він має вигляд (фото, відео)

В Україні поблизу передової побудували унікальний шпиталь. Він розташований під землею та оснащений сучасним обладнанням.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"Тут ще пахне свіжим деревом. Ідеальний порядок і стерильність, яку можна досягти в умовах передової. Тут операційні, які облаштували в бочках", – каже кореспондентка ТСН.

Також у цьому шпиталі є обладнання, якому позаздрить будь-яка лікарня. Тут є унікальне для операційної обладнання вартістю 270 тисяч доларів, яке Україні передала Канада.

Витрати на підземне будівництво госпіталю взяли на себе підприємці, його вартість – 15 млн грн. Все, що всередині – це результат спільних зусиль медичних сил, волонтерів, іноземних донорів.

Підземний госпіталь

Ця медична криївка має сім запасних виходів, отже, всі, хто тут працюють, а це півтора десятка медиків, перебувають в умовній безпеці.

"Це запасні виходи, повністю сквозні, щоб можна було вийти, і бронежилети, щоб можна було одітися і бути готовим, якби обстріл почався, тут передбачили навіть кімнату для релаксу – і неважких поранених, і самих медиків", – каже командир угруповання сил і засобів Медичних сил "Схід" Роман Кузів.

Для проживання медперсоналу – окремі приміщення, як у потязі.

"Це, мабуть, найкрутіший шпиталь, який я коли-небудь бачила – і по безпеці, і по кількості місць, де можна надати оперативну допомогу пораненим військовим", – каже кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Тут розгорнули вісім операційних столів. Медики кажуть, що називають свій шпиталь "Андеграунд", бо він під землею. Вони кажуть, що потребують таких шпиталів побільше.

Підземний госпіталь в Україні

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