В Україні почала цвісти небезпечна рослина: як від неї вберегтися - поради медиків та науковців

В Україні стартував сезон цвітіння амброзії, що провокує алергії у людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Симптоми алергії на амброзію

Андрій Позняков на алергію на амброзію страждає від 12 років. Симптоми з’явились раптово, згадує чоловік. З того часу антигістамінні препарати завжди поруч. У періоди загострення, каже Андрій алергія неабияк заважає йому жити.

"Очі ти натираєш собі, в тебе постійно ковиряє в носі ну і якщо ти їдеш в транспорті за кермом і воно починає.. чхаєш постійно, це дуже розсіює увагу. Пробували уколи робити це вистачало на один сезон", - каже він.

Чоловік живе у приватній садибі і ретельно пильнує аби на його городі не з’явилась амброзія.

Андрій Позняков

Що відомо про амброзію

Амброзія - рослина з сімейства айстрових потрапила до нас з Північної Америки. Найбільше її розповсюдження відбулося між Першою та Другою світовими війнами. З амброзії намагались отримати речовину хінін для боротьби із паразитами в організмі людини, розповідає кандидат біологічних наук Олексій Коваленко. Одна з причин такого швидкого розповсюдження цієї рослини, її надзвичайно висока насіннєва продуктивність – 50-100 тисяч насінин з одного куща. Крім того насіння амброзії можуть зберігатися у ґрунті та проростати навіть через 40 років. Під час квітування амброзія утворює неймовірну кількість пилку – джерело алергенів.

Амброзія

"Пилок легкий поширюється дуже швидко. Фіксували пилок на відстані понад 160 кілометрів від найближчого місця зростання амброзії на висоту може підійматися 5 тис метрів", - каже науковець.

Лікарка розповіла про наслідки алергії на амброзію

Нежить, чхання, кашель, пирхота в горлі, закладеність носа, свербіж, сльозотеча, почервоніння очей, висип або кропив'янка та головний біль через відсутність нормального носового дихання – основні симптоми алергічної реакції на цвітіння амброзії, розповідають лікарі. Ця рослина містить аж 22 алергогенні молекули, які можуть викликати імунну реакцію організму, каже алерголог-імунолог Лариса Коробко. Найтоксичніша з них - молекула Амбо-1. Ці алергени можуть викликати так звану перехресну алергію й на інші рослини і навіть, харчові продукти.

"На кипариси, коли вони квітують коли квітують кульбабки, коли квітує соняшник, аптечна лікарська ромашка та інші злаки, бур’яни і навіть, коли людина вживає певні харчові продукти. На гарбуз, на диню, на кабачки, навіть, на вживання банану", - каже лікарка.

Один з варіантів виявлення чутливості до алергенів амброзії, здати аналізи на імунну відповідь організму на той чи інші алерген.

Амброзія часто викликає серйозну алергію

Таке тестування дає лікарям-алергологам розуміння, якого лікування потребує пацієнт. Чи достатньо буде пропити лише антигістамінні препарати чи людина потребує специфічної імунотерапії.

Боротися з амброзією можна кількома методами, кажуть вчені. Механічним, біологічним, витісняючи рослинами-антагоністами, або ж хімічним.

Небезпечна амброзія: як алергикам вберегтися від підступного бур'яну

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