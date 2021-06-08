В Україні почали боротьбу з перевантаженнями фур: штрафи підвищили майже вдвічі

До важковаговиків на колесах від літа посилена увага.

За перевантажені фури в Україні каратимуть жорсткіше. Штрафи підвищили майже вдвічі і легалізували автоматичну фіксацію. Вже від осені водіям-порушникам почнуть надсилати так звані "листи щастя" за перевищення вагових та габаритних норм. Також інспекторам "Укртрансбезпеки" дозволили виписувати штрафи перевізникам, які відмовляються показувати документи або проходити ваговий контроль.

Про це 8 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На столичній Кільцевій вантажівки вишиковуються в чергу для зважування. До важковаговиків на колесах від літа посилена увага. Температура повітря перейшла за позначку +20, а дорожнє покриття розігрілося до 35. Тому кожна зайва тонна нещадно руйнує асфальт.

В "Укравтодорі" вже кілька років у тестовому режимі збирають інформацію про руйнівників асфальту. Комплекси автоматичного зважування в русі передають інформацію до центру обробки даних. Тут інколи жахаються отриманим результатам. Приміром, цьогоріч у лютому далекомір з Дніпра примудрився порушити всі можливі норми розмірів та ваги, перевозячи локомотив. 104 тони замість дозволених 40. Три тижні потому ця ж вантажівка ледь не побила свій же рекорд. Кран на гусеницях з автопоїздом затягнули на майже 103 тони. Сьогодні кожна четверта фура їде з порушенням. Лише за півдня дорожники назбирали потенційних штрафів на 72 млн грн.

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"Коли почнуться штрафні санкції, люди будуть розуміти що їх контролюють і менше порушуватимуть", - зазначає начальник відділу інтелектуальних транспортних систем "Укравтодору" Андрій Вознюк.

В Україні почали боротьбу з перевантаженнями. І майже вдвічі підвищили штрафи. Мінімальний - 8,5 тисяч грн, максимальний – 51 тисяча за перевищення вагової норми на 30 і більше відсотків. Також інспекторам "Укртрансбезпеки" розв’язали руки.

Новини України: водії отримуватимуть "листи щастя" за перевищення вагових та габаритних норм

"Тепер інспектори "Укртрансбезпеки" можуть самостійно зупиняти вантажні автомобілі і накладати штрафи за відмову від проходження вагового контролю. Це штраф 51 тисяча гривень" ,- зазначає голова "Укртрансбезпеки" Єгор Прокопчук.

Ігнорувати інспекторів відтепер не вийде. Відсутність документів або відмова заїжджати на ваги загрожує штрафом. Раніше доводилось викликати патрульних поліцейських.

Водії фур нарікають – вони лише перевізники і можуть не знати фактичної ваги вантажу. Тому покарання треба ділити.

Законотворці до порад дослухались. Від осені за перевантаження штрафуватимуть і перевізників, і вантажовідправників. Також від вересня Україною полетять "листи щастя" з майданчиків автоматичних вагових комплексів.

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