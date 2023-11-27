В Україні почали будівництво підземних шкіл: який вони мають вигляд та чи витримають ракетний удар

На Харківщині розпочали будівництво кількох підземних шкіл. Одна з них в обласному центрі, ще кілька у Пісочинській громаді. На глибині 10 метрів навчальні заклади зводять за будівельними нормами укриттів. Роблять їх такими міцними, щоб конструкція витримала ракетний удар.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

У Харкові за 58 млн грн зводять підземну школу

У Харкові будують підземну школу для майже тисячі школярів. У школі, яку облаштували у метро Харкова, вже не вистачає місць для усіх охочих, тож влада вирішила за бюджетні кошти розпочати будівництво нової школи під землею.

Будівництво підземної школи

"Сьогодні у нас є проектно кошторисний документація - десь приблизно 56-58 мільйонів обходиться така школа", - каже мер Харкова Ігор Терехов.

Біля Харкова теж зводять підземну школу

У Пісочинській громаді, біля Харкова, будують схожий заклад. Тут зможуть навчатися пів тисячі школярів.

"Це коридор. Справа зліва від мене - готуються учбові класи, де будуть навчатися діти. Як бачите - армування дуже щільне, від цього залежить якраз міцність нашого укриття. Чим більше арматури ми сюди вкладаємо - тим воно міцніше", - каже старший виконроб Дмитро Кузін.

На глибині 10 метрів буде шість класів, технічні кабінети, санвузол, вентиляція та три виходи. Незабаром вже підлогу заливатимуть бетоном, далі - стіни. І наостанок - товстий захисний шар бетону зверху.

Будівництво підземної школи

Чому навчання у школах Харківщини неможливе

А поки підземну школу ще будують навчання триває онлайн. За два роки ковіду та ще майже два роки війни вчителька Наталія вже звикла бачити учнів через екран, втім каже помічає наскільки дітям не вистачає живого спілкування.

"Ми дуже вже скучаємо за цим і діти вже хочуть у школу, коли іноді ми можемо з ними зустрічатися, то видно що скучають один за одним. Скучають, щоб просто погратися, поспілкуватися", - каже вчителька української мови та літератури Наталія Касьяненко.

Навчання у школі для дітей Харківщини нині неможливе. Адже кордон з ворогом надто близько, ракета долітає до області за 40 секунд.

Будівництво підземної школи

"Були тижні цивільного захисту і були проведені евакуації, але звісно за 40 секунд не встигав ніхто. Ми вкладались у нормативи, це було до хвилини. Але 40 секунд - цього часу не вистачить для жодної школи, чи кількості дітей для того, щоб евакуюватися у безпечне місце", - каже керівниця відділу освіти Пісочинської селищної ради Юлія Білова.

У Пісочинській громаді найближчим часом планують розпочати будівництво ще двох підземних шкіл. Кошти на це частково виділяє держава, а решту фінансуватимуть з місцевого бюджету. Відкрити підземні навчальні заклади планують вже наступного навчального року.

Нагадаємо, як у школах впроваджують здорове харчування та що кажуть батьки.

Читайте також: