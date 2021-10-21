В Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів: яка ситуація у Сумах

В Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів: яка ситуація у Сумах

Автовокзал практично порожній.

Від 21 жовтня між містами і областями України можна їздити лише за наявності сертифікату про вакцинацію, або свіжого ПЛР-тесту, або довідки про одужання від COVID-19.

Як це працює в Сумах - розповіла кореспондентка ТСН.Ранок.

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Сумський автовокзал наразі порожній. Спочатку була інформація, що взагалі тут скасували всі рейси. Але потім ТСН з'ясувала, що зранку два рейси з мінімальною кількістю пасажирів таки поїхали. Чи перевіряли в них сертифікати, невідомо.

Наприклад, до Харкова перевізники скасовують рейси через те, що у пасажирів немає відповідних документів. Тож, автобуси та маршрутки вирішили не пускати.

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"Оце мої всі пасажири з якими ми будемо їхать (показує порожній салон - Ред.) Можу вас покатаи. Це просто черговий крок для загибелі пасажирських перевезень. Люди будуть їхать і на бла-бла карі, і на попутках, сусіди везтимуть", - каже водій маршрутки Суми-Полтава Анатолій Городиський.

Виходить, що нині міжобласне сполучення, принаймні на автовокзалах перерване. Натомість, автобуси, що курсують в області, всі заповнені. Квитки продаються.

Нагадаємо, що від суботи Сумська область переходить до "червоної" карантинну зону.

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