В Україні почали формувати "пакунки малюка": які товари туди входять та чи вистачить бебі-боксів всім

В Україні почали формувати "пакунки малюка": які товари туди входять та чи вистачить бебі-боксів всім

Собівартість такого пакунку, якщо збирати його самостійно, становитиме понад 9 тис. грн.

"Пакунок малюка" повертається. Міністерство соцполітики провело необхідні закупівлі і коробки з найнеобхіднішим для новонароджених уже знову формуються. Цього тижня - обіцяють у компанії-виробника - пакунки малюка поїдуть до пологових. Що цього разу поклали до "бебі-боксів" перевіряла наша кореспондентка і шукала відповідь чи усім їх вистачить.

Про це 27 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Конвеєрною стрічкою їдуть коробки. Це пакують "пакунки малюка". У коробку, що можна використовувати як ліжко, на дно кладуть матрас та ковдру. Вправним жестом засовують дугу від розвивального килимка, сам килимок і пелюшки. А ще одяг нейтрального кольору та різного розміру, комбінезон, підгузки, креми і термометри - для тіла і для води.

Правильно вкомплектований пакунок має важити трішки більш як 15 кілограмів. Увесь уміст прописаний в акті, який породілля має перевірити при отриманні. Якщо чогось бракує, то представник лікарні нам повідомляє і ми зв'язуємося з мамою.

Представник компанії виробника демонструє вміст пакунка і додає, що в коробках, які нині пакують, уже не буде літератури для новоспечених батьків. Проте все, що в боксі, лишень від українських виробників, які під програму навчилися навіть робити розвивальні килимки.

"Раніше везли з Китаю. Собівартість такого пакунку, якщо збирати його самостійно, понад 9 тис. грн", - каже співзасновник компанії виробника пакунків малюка Дмитро Довгалюк.

Новини України: до пологових будинків повертаються "пакунки малюка"

"Пакунок малюка" мають видавати ще в пологовому, так задумали ще 2018, коли його впровадили. Але торік пакунки закінчилися, бо їх не закупили через проблеми з тендерами. Замість неотриманого пакунка породіллям запропонували гроші.

Мілану мама народила якраз, коли пакунки закінчилися. Скоро в дівчинки буде сестричка, і маму дуже цікавить чи не закінчаться за кілька місяців "бебі-бокси" знову. "Пакунками малюка" нині опікується новостворена Національна соціальна сервісна служба.

"Ми вживаємо всіх заходів, щоби забезпечити безперебійну доставку пакунку малюка. На наступний рік у бюджеті передбачені кошти на закупівлю фактична на рівні цього року", - каже представниця Національної соціальної сервісної служби України Наталія Стрельченко.

Уже закуплено 53 тисячі пакунків малюка, ще стільки ж у планах придбати до кінця року. На скільки цього вистачить - прогнозувати не беруться. Бо породіллям уже за законом можна обирати: або пакунок, або гроші за нього. На картку нараховуватимуть трішки більш, як шість тисяч, які можна отоварити лишень у вибраних магазинах і тільки на речі для малечі.

Пакунки малюка в натуральному вигляді - роз'їдуться по пологових по всій країні вже цього тижня.

Як повідомлялося, від 1 липня офіційно вступило в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою "Пакунок малюка" та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років. Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур: відкрити спеціальну картку у відділенні "ПриватБанку", звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів та написати заяву.

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