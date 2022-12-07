В Україні почали продавати активи російських банків: серед найбільший лотів — комплекс "Промінвестбанку" в Конча-Заспі

На початку повномасштабної російської агресії розпродувати майно окупантів було неможливо через закритий доступ до держреєстрів. Нині ж у системі "Прозоро" фонд гарантування вкладів провів більше 800 аукціонів та продав активів на 1,4 млрд гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні до продажу готується спецактив "Промінвестбанку" — заміський комплекс у Конча-Заспі зі СПА-центром, гостьовими будинками та розкішною віллою.

Олександр Кульчицкий — представник фонду гарантування вкладів — розповів, що заміський комплекс у Конча-Заспі був "корпоративним Межигір’ям цього банку". Площа території становить 12 гектарів.

У 1992 році ексголова НБУ Володимир Матвієнко створив "Промінвестбанк". Фінансова установа входила до найбільших банків країни. 2008-го, коли у світі вирувала фінансова криза, український банк перейшов у власність російської державної корпорації. Наступного дня після повномасштабної російської агресії НБУ заявляє про ліквідацію "Промінвестбанку", який і так вже кілька років перебував під санкціями США та України. Російський банк залишив по собі 5 млрд гривень боргів та деякі активи.

Спочатку українські, а згодом і російські банкіри вміли жити з комфортом. Їхніх спокій та заможне життя охороняли п’ятиметрові паркани із колючим дротом, камери спостереження та охоронці. За 20 останніх років цю територію затоки Дніпра перетворили на заміський комплекс відпочинку.

Фінські двоповерхові будиночки площею по 200 квадратних метрів і зараз готові приймати гостей. Спальні, вітальні та тераси повністю мебльовані та запаковані побутовою технікою. Серед зон відпочинку – СПА-центр.

Басейн із джакузі, мармурові та дерев’яні парилки, тренажерна та зала для фітнесу тут є все, щоб забути про фінансові звіти та набридливих кредиторів.

Вілла – одна з головних окрас маєтку російських банкірів. 1128 квадратних метрів достатку та відпочинку. Більярдна та покерна кімнати, зала для трапез та перегляду кіно. У сигарній кімнаті можна пустити диму та почитати велику російську енциклопедію з двох десятків томів. Кожний поверх оформлений у своєму стилі, проте до лакшері-рівня президентського межигір’я Януковича не дотягує.

"Золотих батонів, унітазів, страусів, російських прапорів ми тут не знайшли. Але актив привабливий, і ми віримо, що він найде свою ринкову вартість", — каже Кульчицкий.

Фонд гарантування вкладів готує заміський комплекс "Промінвестбанку" до аукціону. Приблизна ціна стартуватиме від 200 млн гривень. Проте знайти покупця буде складно. Оскільки частина споруд та території належить різним власникам або взагалі не має права власності. Проте у фонді заявляють – банківська нерухомість активно продається навіть під час війни. Із серпня розпродали активів російських банків майже на 1 млрд гривень. Це значить – інвестори вірять в перемогу України над росіянами.

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