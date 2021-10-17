В Україні почали виготовляти мобільні та енергоефективні будинки майбутнього: скільки коштують

В Україні вже почали створювати розумні, компактні та ергономічні будинки й квартири, де на невеликій площі можна комфортно жити, спальня завдяки рухомій стіні перетворюється на вітальну, а платити й опалювати зайві квадратні метри не потрібно. В Україні вже є щонайменше два стартапи, які вже сьогодні виробляють ну зовсім фантастичні будинки.

Про такі розумні будинки йдеться 17 жовтня в новому спецпроєкті "Дилери майбутнього" в ТСН.Тижні.

Житло – це центр українського існування. Ми звикли все життя збирати на квартиру. Інвестуємо в квадратні метри, вбиваємося на ремонті, лишаємо хату дітям, як найбільшу матеріальну цінність. А вони не знають, як заплатити за все дорожче опалення. Але завтра все це може змінитися, бо в Україні вже виготовляють будинки майбутнього.

Архітектор Дмитро Аранчій вчився в Лондоні і написав книжку про архітектурні алгоритми. Він каже, дуже скоро житло почнуть будувати, як автомобілі. Буквально - конвеєр, з якого сходитимуть вже обладнані всією технікою розумні блоки. Їх з'єднуватимуть між собою просто на ділянці за лічені години.

"Будинки можуть стати реально модульними. Скажімо, у вас є гроші на один модуль розміром 3 на 3 чи 4 на 4 метри. Потім з'являється сім'я і модульність дозволяє збільшити систему – у вас може зявитися 20, 30 чи 100 квадратних метрів", - пояснює архітектор Дмитро Аранчій.

Він розповідає про застосування в цьому хай-тек будівництві космічних технологій.

"Космічні" будинки

Зазвичай сучасний будинок – це камінь, залізо, скло, а також тепло, світло і різноманітні комунікації. Але у величезному ангарі зараз готують майбутнє будівництва. Це дійсно схоже на невеличкий автомобільний завод з інженерними тронами – просто по центру. Зараз тут створюють два будинки для американських замовників.

"Це будівництвом назвати не можна. Це класичне великовузлове складання. Так само, як збирається автомобіль. Ми будуємо свої будинки, щоб вони не вимагали підключення до зовнішніх носіїв. Ми пропонуємо нашому клієнту отримати можливість комфортно жити в будь-якій точці світу, насолоджуватися життям з вершини гори", - каже директор компанії Сергій Тичина.

Це справді звучить фантастично, купити в магазині дім і поставити його, де хочеш. І саме в цьому українська родзинка. Цей дім площею 40 метрів не потребує жодних дозвільних документів. І головне, жодних хабарів і офіційних проплат – за пекельне в нашій країні під'єднання до електромереж та каналізації. Виявляється, у США - та ж біда. Там отримання дозволів на під'єднання до мереж може тривати роки та коштувати багато тисяч доларів. Тут нагорі, на даху – сонячні батареї на 7 кіловат. А в найдорожчій з версій цей дивний будиночок може навіть отримувати воду з атмосфери. Та найголовніше – ці споруди майже не віддають назовні ні воду, ні тепло.

Цей амбітний проєкт розпочав Макс Гербут. 5 років тому команда взяла участь в конкурсі НАСА на будівництво місячного житлового модуля.

"Ми вирішили провести такий жарт-експеримент. Найтепліший будинок в світі. Це полімер, вся стіна зроблена з композитного полімеру, який завтовшки 200 міліметрів і має теплопровідність порівняну з 9 метрами звичайної цегли. Покрівля цього будинку може отопити будинок навіть в погану погоду. І навіть за дуже низьких температур. Цей баланс до нас ніхто не зробив", - говорить засновник проєкту Макс Гербут.

Він показує, як будинок стає гаджетом.

"Ви підійшли під будинок – він увімкнув освітлення. Температура впала – він увімкнув опалення. Наступний рівень – це центральний комп'ютер будинку. Він аналізує складні речі: яка погода буде завтра, скільким ви зможете нагенерувати, що любить робити власник, чи п'є він каву щосуботи о десятій, чи можете ви розраховувати, що о пів на десяту вийде сонце і ви трішки нагенеруєте", - розповідає Макс Гербут.

На власне опалення цей будинок витрачає енергії приблизно 850-900 ватт на годину - при цьому на вулиці мінус 20, а всередині плюс 20. 900 ватт – це як двічі закип'ятити електрочайник. Тобто опалення коштувало б до тисячі гривень у найхолодніші місяці, якщо б за нього треба було платити. Та сонце вирішує цю проблему.

"Дилери майбутнього" | Стартапи, які створюють фантастичні будинки

Будинок, яким можна управляти завдяки голосу

Конкуренти космічних модулів не менш фантастичні. Вони запросили ТСН.Тиждень у свій перший тестовий дім. Ідеолог всього проєкту - власник девелоперської компанії Сергій Самусєв.

"Я до цієї ідеї йшов всі 30 років, поки займаюся будівництвом житла. Якісних проєктів немає ні в кого. Всі питання віддаються на відкуп виконробу. Коли твій будинок будує виконроб, зі своїми смаковими уподобаннями, коли цей будинок обставляє дизайнер, який закладає в кожен унітаз свій відкат - у результаті ти отримуєш довго, дорого і погано. Коли будівництво переїжджає в цех, коли проєктування стає професійним, детальним і дорогим, то швидкість будівництва прискорюється в десятки разів", - переконує власник компанії Сергій Самусєв.

Їхній розкішний будинок зроблено із заліза та дерева, а також з інновацій. Якщо в домі треба щось зробити, варто просто сказати вголос і він почує. Лише 40 метрів – а тут і вітальня, і дві спальні з кабінетом, і величезна шафа-гардероб. У душовій кабіні є навіть власна сауна.

Проєктування дещо схоже на створення яхти - максимальна функціональність простору. Назовні – окрема зона для грилю, з іншого боку сховані генератор та всі потрібні інструменти. А ще тут є вихід на дах, де можна пройти до джакузі - навіть по сонячних панелях. Але опалювати повністю такий будинок узимку себе не зможе – потрібно або зовнішнє підключення, або дизель-генератор, каже керівник проєкту Павло Волков.

Проте все це розкішне диво так само не витрачає на власне опалення – майже нічого.

"Щодо тепла енерговтрати цього будинку приблизно як плойка для волосся", - переконує власник компанії Сергій Самусєв.

Ціна питання

Вартість комплектації "космічного" будинку – 200 тисяч доларів. Розробники обіцяють, що коли вийдуть на масове виробництво, то ціна має знизитися.

Приблизно стільки ж потягне і дім, який готують зараз для відправки замовнику в США. В Одесі його завантажать у контейнеровоз, через кілька тижнів подорожі морем повезуть вже американськими дорогами на ділянку до нового власника. Такий будинок коштує від 199 тисяч доларів, вартість, залежно від комплектації, може доходити й до пів мільйона доларів чи більше.

"У нас зараз є запитів на встановлення понад тисячі будинків, думаю", - запевняє директор компанії Сергій Тичина.

Попит зрозумілий: купуючи такий дім-гаджет, людина абсолютно не позбавляє себе головного болю під назвою будівельники, знає точну ціну без всяких непередбачених видатків, позбавяляється проблем з комунікаціями і грошима на них, і нарешті головне - такий високотехнологічний модуль на відміну від звичайного житла починає повертати гроші.

"В Україні можливо те, що неможливо в інших, зарегулюваних країнах – таких як Німеччина чи США. В Україні дуже лояльне законодавство щодо експериментів. Багато розумних людей, багато інженерів", - каже засновник проєкту Макс Гербут.

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