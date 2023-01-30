В Україні почався обмін ламп на економні: у яких містах вже можна отримати, а де доведеться зачекати

Енергоефективні лампи, які держава обіцяла видавати українцям взамін на старі лампи розжарювання, уже доступні. Пунктами видачі для них, від сьогодні, стала “Укрпошта”. Йдеться про 5 безкоштовних світильників-ЛЕД у одні руки. Загалом держава планує видати до 50 млн ламп, аби полегшити навантаження на енергосистему країни. У яких містах лампи можна отримати уже зараз, а десь слід зачекати кілька тижнів, йдеться в ТСН.

У головному відділенні "Укрпошти" енергоефективні лампи стоять на полицях. Кажуть, що великих черг не очікує, процедура обміну досить швидка. “Із собою потрібно мати лампочки, свої документи: паспорт, ідентифікаційний код, обов'язково пам'ятати свій номер телефону. Цей процес займає декілька хвилин”, - кажуть на пошті.

Головне, перед тим як пред'явити документи, - надати старі лампи розжарювання. Обмін можливий лише - 5 ламп на 5 ламп. Старі - мають бути працюючі, вказано в умовах обміну, хоч їх, найпевніше, і не перевірятимуть.

В середньому ЛЕДівські лампи у 8 разів економічніші від старих ламп розжарювання. Отже коли спільний проект Євросоюзу та українського Уряду буде втілено - українці заощаджуватимуть до 10% електроенергії, яку нині населення витрачає у пікові години. “Коли ці мільйони ламп поміняють, Україна заощадить один гігават електроенергії - а це як один атомний реактор. Це половина потужності Хмельницької АЕС. Йдеться про величезну економію”, - каже голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

У рамках проекту Євросоюз надає Україні 30 мільйонів енергоефективних ламп, ще 5 мільйонів, окремо надає Уряд Франції, і останні потрібні 15 мільйонів ламп - нині шукають. П'ята частина із цього переліку уже знаходиться у відділеннях “Укрпошти”. Способів отримання ЛЕД-ламп є два: прийти без попередження у відділення (і отримати лампи якщо вони є в наявності), або зареєструватися у застосунку ДІЯ (і таким чином вже мати перед візитом заброньований товар).

На сьогодні обмін старих ламп на нові доступний у обласних центрах, а також у містах Краматорськ, Кривий Ріг та Покровськ. За тиждень-два послуга запрацює у районних центрах, а до кінця лютого і в усіх селах. Окремої черги у відділеннях не буде, варто займати загальну. І ще, доступними на обмін є два типи ламп: із більшим та меньшим цоколем. Такі якраз, одним з перших, обміняв собі очільник “Укрпошти” Ігор Смілянський. “Я квартиру винаймаю, і вчора ввечері знайшов лампу розжарювання, тож сьогодні якраз включу, покажу, щоб все було по-чесному”, - каже він.

Якщо раптом після обміну нова лампа матиме брак і не працюватиме, її без проблем обміняють на іншу, за наявності оригінальної упаковки.

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