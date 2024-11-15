В Україні почався Різдвяний піст: рецепти давніх українських страв, які можна приготувати

В Україні почався Різдвяний піст за новим стилем. Щоправда, правила харчування залишаться колишніми. Віряни не вживають м'яса, яєць і молочних продуктів. Так повелось, що пісних днів в українській традиційній кухні білше ніж тих, коли можна їсти м'ясо.

Тож страв, насправді, різноманітна купа. Деякі з давніх рецептів знайшли і наші журналісти, йдеться у сюжеті ТСН.

Бетки - страва з білих грибів

Марія Зінчук розповідає, що на на печі готує білі гриби. Страва назвиається - бетки. Що це означає і чому так, жінка не знає. Так говорили ще її дідусь та бабуся. Бетки - одна з основних 12 страв на Святвечір, які готують на Волині. Ця страва популярна протягом всього посту. Рецепт не складний. Основний інгридієнт сушені гриби. Бажано, звісно, білі, але підійдуть і інші. Перш ніж приготувати - замочують. Це щоб очистити від бруду та піску. Опісля - відварюють, щоправда потрібно слідкувати, аби не розлізлися. Як тільки забрали з вогню: відцідити від води та смажити на сухій пательні без олії.

Як тільки вода випарувалась доати олію, цибулю сіль та перець. Тушкувати на невеликому вогні. Ось і вся складність. Та особливість цієї страви в тому, що готують її з діда-прадіда.

Бетки

Кваша - поширена страва в Україні

"Оця історія пісних днів вона про те, що в українській кухні було багато страв саме без м'яса. Цікавою стравою, яка була дуже поширена протягом цього посту була кваша. Тим кому, зараз близько 70-80 років, пам'ятають як цю страву готували можливо їхні мами чи бабусі", - каже дослідниця гастрономічної культури України Олена Брайченко.

Віра Тимофіївна, сусідка пані Марії, якраз того покоління, яка пам'ятає страву - кваша. З капустою тут немає нічого спільного. Крупа, будь-яка, ось що було потрібно.

"Парили її, вона постоїть дві години, а потім беруть в чугун, виливають і їдять. Ото до самого Роздва", - каже вона.

Шупені - страва з квасолі та перловки

З квасолі та перловки вийде страва шупені. Давня українська страва, яку на Івано-Франківщині, готували в піст. Як тільки но квасоля та перловка зварились, Світлана Стадник на олії смажить цибульку.

"Тому й традиції, що їх не треба порушувати, їх просто треба зберігати, тоді все буде смачно", - каже вона.

Страву до столу подавати потрібно полившли засмажкою.

Пісна страва

Головне змінитись духовно, кажуть священники

Правила харчування у піст важливі, кажуть священослужителі. Та головне, все ж намагатись змінитись духовно.

"Це спокуси, це наші залежності, наші пвені погані вчинки, і трансформувати, точніше реформувати себе в бік добра, в бік Господа. Кожен може по-різному реформувати, хтось говорить погані слова, хтось має погані звички паління і так далі і це можна трансформувати", - каже священник ПЦУ Михайло Омелян.

Різдявяний піст триватиме 40 днів. З 15 листопада і до 24 грудня. На новоюліанський календар вже перейшли 99 відсотків вірян Православної церкви України.

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