В Україні почнуть “урізати” субсидії: коли та хто у групі ризику

Субсидії в Україні

Після індексації пенсій в Україні субсидія зменшиться в усіх пенсіонерів, хто її отримує. А повністю втратять субсидії отримувачі так званих «малих виплат», до 300 грн.

Про це розповідає ТСН.ua.

За статистикою ПФУ (який тепер займається і виплатою субсидій), таких до 15%, в основному пенсіонери, це близько 200 тисяч родин. Саме ця категорія після індексації пенсії на 12,1% автоматично переходить у розряд тих, чий обов’язковий платіж стає вищим за суму в платіжці, а субсидія перетворюється на нуль.

Ще дві категорії кандидатів у «багатії» — пенсіонери, які працюють, та ті, хто досяг певного віку, при якому пенсіонер отримує обов’язкову надбавку до своєї пенсії. У частини тих, хто працює (до 650 тисяч осіб), у квітні триває ще один перерахунок пенсій, який може вплинути на зменшення або повне скасування субсидії на ЖКП. А ті, хто дожив до 70, 75 та 80 років, автоматично отримують «вікову» доплату до пенсії, це відповідно 300, 456 і 570 грн. Статистика щодо таких субсидіантів відсутня, але їх буде небагато, оціночно кілька десятків тисяч.

За оцінкою члена Економічного дискусійного клубу, заслуженого економіста України Олега Пендзина, у групі ризику також жителі енергоефективних будинків, ті, хто встановив лічильники на тепло або утеплив стіни. Їхні суми у платіжках невеликі, тому поріг втрати субсидії для них низький. У регіональному розрізі найбільше відмов буде у Києві, містах-мільйонниках та обласних центрах, де висока концентрація одиноких пенсіонерів у невеликих квартирах, та в регіонах з активним впровадженням енергозбереження.

Коли почнуть «урізати» субсидії

Враховуючи механізм призначення субсидій, змін у розрахунках не буде до нового опалювального сезону, або до жовтня, ще майже пів року. Єдине, що зміниться — сама сума субсидії з травня стане меншою, бо з розрахунку приберуть оплату за опалення, яке, очевидно, в теплу пору року відсутнє. Нагадаємо, субсидія призначається на 12 місяців (з травня по квітень наступного року). Її розмір перераховують автоматично двічі на рік: у травні — на неопалювальний сезон (травень–вересень), у жовтні — на опалювальний сезон (жовтень–квітень).

При перерахунку субсидії на неопалювальний сезон враховуються доходи за III–IV квартали 2025 року. Тобто березневе підвищення пенсій 2026 року вплине на розмір субсидії вже під час наступного перерахунку субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років, коли до уваги візьмуть доходи за I–II квартали 2026 року.

Це означає, що наслідки індексації пенсій наздоженуть пенсіонерів-субсидіантів від 1 жовтня 2026 року. До того вони отримуватимуть і підвищену пенсію, і субсидію, розраховану за старими доходами.