В Україні подорожчало житло: чи варто зараз вкладати у нерухомість

Протягом останнього року ціни на нерухомість у найбільших українських містах збільшились від 6% до 12%.

На українському ринку нерухомості здорожчало житло. У всіх великих містах вартість квадратних метрів підскочила на 12%. Експети кажуть, що новобудови зросли в ціни через зростання вартості будівельних матеріалів.

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Наш герой Дмитро розповідає про житловий комплекс, де нещодавно придбав квартиру. Вирішальною у цьому була ціна. З купівлею він не тягнув, бо ж впевнений, чим далі - тим дорожче. Спочатку його двокімнатна квартира у новобудові коштувала 60 тисяч доларів. Проте вже за рік додала у ціні ще близько десяти.

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Таку тенденцію підтверджує і статистика. Протягом останнього року ціни на нерухомість у найбільших українських містах збільшились від 6% до 12%. Зокрема, зростає вартість не тільки квадратного метра, а й будівельно-монтажних робіт.

Економіст Олег Пендзин запевняє, зростання ціни - це явище тимчасове. Усе залежить від української економіки. "Я би не був на стільки впевнений у неухильності зростання ціни на все життя і назавжди. Вона знову буде достатньо жорстко прив’язана до подій в українській економіці. Якщо ми не будемо швидко виходити з кризи, вона зупиниться або навіть відкотиться", - каже він.

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Нині, у столичних новобудовах, ціна за один квадратний метр коливається від тисячі до двох тисяч доларів. Що буде далі із українською нерухомістю у експертів однозначної думки немає. Олександр Болотян впенений: ціни на нові квартири ростимуть. "На вторинному, наприклад, нерухомість в розрізі 19-20 років не дуже змінилася. Тому є сенс її купувати вже. Немає потреби чекати вигідної ціни", радить він.

Якщо погортати оголошення, то не змінилися ціни двокімнатних та трьокімнатних квартир. Натомість разом із ціною зростає попит на однокімнатні. Найпопулярніший варіант таких - це площа до 40 квадратів у спальному районі. Ще торік у столиці така коштувала у середньому 35 тисяч доларів, нині просять 40. У Львові ціни були 27-30 тисяч, а зараз - близько 32 тисячі. У Дніпрі вартість зросла від 25 до 28 тисяч доларів.

Експерти запевняють: перед тим як купувати житло і у новобудовах, і на вториному ринку, необхідно відразу визначитися – чи будете продавати його у найближчому майбутньому. Якщо так, то варто особливо уважно варто дивитися на інфраструктуру навколо. Торгові центри, транспорт та зелені зони – з роками лише підвищать ціну квадратних метрів. Крім того, купуючи квартиру у нових будинках, то необхідно звертати увагу на репутацію забудовника.

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