В Україні покарали військового, бо п'ятеро його підлеглих втекли у СЗЧ

На Тернопільщині Чортківський районний суд виніс рішення у справі капітана ЗСУ, підлеглі якого масово залишили військову частину. Попри те, що сам офіцер зараз перебуває на фронті, суд визнав його винним у недбалому ставленні до служби.

Про це йдеться у вироку суду.

П'ятеро втікачів за три дні

Як вказано у матеріалах справи, у грудні 2025 року під час перевірки стану військової дисципліни у військовій частині було виявлено критичну ситуацію. У 63-й запасній роті, якою командує капітан, лише за три дні (від 6 до 8 грудня) розташування підрозділу самовільно залишили п'ятеро військовослужбовців.

Як встановив офіцер групи виявлення правопорушень, саме в цій роті кількість випадків СЗЧ (самовільного залишення частини) виявилася найбільшою у всій частині.

Пояснення командира

Сам капітан у письмових поясненнях зазначив, що така ситуація виникла не через його бездіяльність, а через:

низький рівень морально-ділових якостей самих солдатів;

їхню особисту недисциплінованість;

сімейні проблеми підлеглих.

Однак суд наголосив на положеннях Статуту внутрішньої служби ЗСУ, згідно з якими командир роти є єдиноначальником і особисто відповідає за військову дисципліну та морально-психологічний стан особового складу. Суд зазначив, що офіцер мав проводити індивідуальну виховну роботу та вчасно виявляти причини, що штовхають бійців на дезертирство.

Розгляд справи проходив без присутності капітана. Від військової частини надійшло повідомлення, що офіцер не може з'явитися до суду, оскільки наразі перебуває безпосередньо в районі ведення бойових дій. Проте закон дозволяє розглядати такі адміністративні протоколи за відсутності особи.

Вирок суду

Суддя Яковець Н. В. дійшла висновку, що командир не забезпечив належного контролю за наявністю особового складу, що в умовах воєнного стану є серйозним правопорушенням (ч. 2 ст. 172-15 КУпАП).

Рішення суду: