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В Україні показали унікальний артефакт, якому 500 років: фото, відео

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В Україні показали унікальний артефакт, якому 500 років: фото, відео

Писанка, якій 500 років

Радянська влада боролась навіть із писанками.

Після того, як писанку ЮНЕСКО офіційно визнала світовим культурним надбанням, кореспондентка ТСН Алла Пасс зацікавилась маловідомою історією стародавнього мистецтва.

Найдорожчій писанці, яка зберігається у Музеї писанки в Коломиї, понад 500 років, і вона найдавніша в Україні. Створена на гусячому яйці за допомогою гарячого воску, фарбник - цибулиння. Цей артефакт археологи знайшли 2013 року у Львові.

"Тут ми бачимо зображення безкінечника, дубових листочків, які повторюються у наших писанках. Не ціла, вона була з 4 кавалочків, вона була розбита на 4 частини і наша реставратор, вона її відреставрувала", - каже генеральна директорка Національного музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. 

Музей писанки / ©
Музей писанки

Техніка та набір традиційних символів залишаються без змін, зокрема йдеться про використання багато жовтого та червоного кольорів. 

У Космачі Ганну Линдюк знають усі. Їх 75 років і вона знана писанкарка. Але досі не може забути свій перший вихід на базар з розписаними великодніми яйцями ще у середині минулого столітття.

"Десь так 7-8 клас, я написала 100 писанок і пішла у Косів на базар. Плач-крик! Що таке? А це виявляється міліція б'є писанки", - згадує жінка. 

Радянська влада нищила усе українське. Табу наклала й на писанки. Якби не високогірний Космач, кажуть науковці, мистецтво писанкарства тоді б занепало. Утім під страхом репресій тутешні майстрині писали і свої знання передавали дітям.

 У Музеї писанки в Коломиї зібрані витвори з різних місцин України і світу. Тут понад 3 тисячі експонатів. Є тут і писанки з Курщини, яка колись була українською.

Але усіх цих експонатів не було б, якби саме коломияни свого часу не додумалися, як консервувати крихкі яєчні шкаралупи. Яйця пробували заливати і гарячим оловом, і воском, і рідким милом - усе марно. Аж поки не згадали про техніку папьє-маше.

"Розбивали посередині акуратно, обов'язково знімали плівочку, яка є у яєчку, протирали спиртовим розчином. Обклеювали клеєм ПВА і папір, пористий такий - папьє-маше", - каже Ярослава Ткачук. 

500-річна писанка / ©
500-річна писанка

Поки буде писанка - і світ стоятиме, кажуть горяни. Сповнений глибокого змісту символ добра, родючості та охорони від біди - нині став надзвичайно цікавим для дітей та молоді. У гуртках з писанкарства є черги. Нині давня українська традиція переживає справжній ренесанс і поширюється світом. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 7:00 11 грудня. Наслідки обстрілу Запоріжжя, нова українська зброя, обмеження переказів

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