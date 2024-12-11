В Україні показали унікальний артефакт, якому 500 років: фото, відео

Після того, як писанку ЮНЕСКО офіційно визнала світовим культурним надбанням, кореспондентка ТСН Алла Пасс зацікавилась маловідомою історією стародавнього мистецтва.

Найдорожчій писанці, яка зберігається у Музеї писанки в Коломиї, понад 500 років, і вона найдавніша в Україні. Створена на гусячому яйці за допомогою гарячого воску, фарбник - цибулиння. Цей артефакт археологи знайшли 2013 року у Львові.

"Тут ми бачимо зображення безкінечника, дубових листочків, які повторюються у наших писанках. Не ціла, вона була з 4 кавалочків, вона була розбита на 4 частини і наша реставратор, вона її відреставрувала", - каже генеральна директорка Національного музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук.

Музей писанки

Техніка та набір традиційних символів залишаються без змін, зокрема йдеться про використання багато жовтого та червоного кольорів.

У Космачі Ганну Линдюк знають усі. Їх 75 років і вона знана писанкарка. Але досі не може забути свій перший вихід на базар з розписаними великодніми яйцями ще у середині минулого столітття.

"Десь так 7-8 клас, я написала 100 писанок і пішла у Косів на базар. Плач-крик! Що таке? А це виявляється міліція б'є писанки", - згадує жінка.

Радянська влада нищила усе українське. Табу наклала й на писанки. Якби не високогірний Космач, кажуть науковці, мистецтво писанкарства тоді б занепало. Утім під страхом репресій тутешні майстрині писали і свої знання передавали дітям.

У Музеї писанки в Коломиї зібрані витвори з різних місцин України і світу. Тут понад 3 тисячі експонатів. Є тут і писанки з Курщини, яка колись була українською.

Але усіх цих експонатів не було б, якби саме коломияни свого часу не додумалися, як консервувати крихкі яєчні шкаралупи. Яйця пробували заливати і гарячим оловом, і воском, і рідким милом - усе марно. Аж поки не згадали про техніку папьє-маше.

"Розбивали посередині акуратно, обов'язково знімали плівочку, яка є у яєчку, протирали спиртовим розчином. Обклеювали клеєм ПВА і папір, пористий такий - папьє-маше", - каже Ярослава Ткачук.

500-річна писанка

Поки буде писанка - і світ стоятиме, кажуть горяни. Сповнений глибокого змісту символ добра, родючості та охорони від біди - нині став надзвичайно цікавим для дітей та молоді. У гуртках з писанкарства є черги. Нині давня українська традиція переживає справжній ренесанс і поширюється світом.

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