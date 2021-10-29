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В Україні померло 70 породіль з COVID: Булавінова закликає вагітних щеплюватися Pfizer

В Україні померло 70 породіль з COVID: Булавінова закликає вагітних щеплюватися Pfizer

pixabay.com

Вакцинуватися можна на будь-якому терміні.

В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 70 вагітних жінок. 

Про це в ефірі "Право на владу" на 1+1 повідомила лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

"У мене прохання до усіх акушер-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - наголосила інфекціоністка.

За словами Булавінової, у Великій Британії кожний п'ятий важкий пацієнт, який потрапляв до лікарні з COVID - це були вагітні.

Експертка ЮНІСЕФ каже, що за інформацією директора Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслава Камінського, наразі у закладі перебуває 46 вагітних, які не вакциновані.

Промова Катерини Булавінової: "Потурбуйтеся про невакциноване населення"

Промова Катерини Булавінової: "Потурбуйтеся про невакциноване населення"

Як повідомлялося, у МОЗ кажуть, що наразі 80% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом - киснезалежні. Нині споживання кисню зросло у "п'ять, сім, десять разів".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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