В Україні попрощались із легендарним розвідником: за його "голову" окупанти давали тисячі доларів
В Україні попрощались із легендарним розвідником.
45-річний сержант Павло Діденко загинув на Донеччині, евакуйовуючи тіла побратимів, аби рідні мали змогу з ними попрощатися. Легендарного розвідника з позивним «Звіробій» провели в останню путь на Рівненщині.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.
Дружина торкається його військової форми. Це була остання дорога «Звіробоя» додому. Кортеж «на щиті» розтягнувся на 3 кілометри.
Павло Діденко із Рівненщини і його називають легендарним розвідником.
«Від самого початку від першого вторгнення Росії в Україну він вже захищав свою державу», — каже отець Гжежож Оважани, настоятель римо-католицької церкви.
«Звіробій» був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла. Про його подвиги чули, але багато хто не знав, що це його рук справа.
«Це — прапор України, як розказував Павло, який був з ним з перших днів війни», — каже Ксенія.
Цей прапор «Звіробій» подарував Ксені зо 10 років тому. Саме їй, тодішній місцевій журналістці, він дав своє перше інтерв’ю, як спрацював проти ворога. Ще з АТО за «Звіробоєм» вороги оголосили полювання.
«18 танків він знищив, за його голову давали на початку мабуть 25 тисяч євро, пізніше 30 тисяч», — каже отець.
Він міг не воювати, бо має трьох дітей, каже настоятель Римо-Католицької парафії, до якої належав Павло. Але не боронити своєї держави не міг. Додає, коли з ним зник зв’язок 9 липня всі сподівалися, що станеться диво і він виживе.
«Звіробій» загинув на Донеччині, яку так прагнув звільнити від окупантів.
«Лука» бачив Павла перед виходом на завдання. «Звіробій» пішов евакуйовувати тіла загиблих захисників, щоб з ними могли попрощатися рідні.
«Лука» каже, чекав Звіробоя до останнього, але побратими повідомили трагічну звістку.
Нині на центральній площі Дубна знову спільна молитва римо-католиків та ПЦУ. Священики переповідають розмови з Павлом і його подвиги — знищення ворожої техніки. А побратими згадують, яким відважним бійцем він був і справжнім другом.
У Павла Діденка лишилися дружина і троє дітей.
