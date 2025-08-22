ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
2 хв

В Україні попрощались із легендарним розвідником: за його "голову" окупанти давали тисячі доларів

В Україні попрощались із легендарним розвідником.

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
Павло Діденко

Павло Діденко / © ТСН

45-річний сержант Павло Діденко загинув на Донеччині, евакуйовуючи тіла побратимів, аби рідні мали змогу з ними попрощатися. Легендарного розвідника з позивним «Звіробій» провели в останню путь на Рівненщині.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Дружина торкається його військової форми. Це була остання дорога «Звіробоя» додому. Кортеж «на щиті» розтягнувся на 3 кілометри.

Павло Діденко із Рівненщини і його називають легендарним розвідником.

«Від самого початку від першого вторгнення Росії в Україну він вже захищав свою державу», — каже отець Гжежож Оважани, настоятель римо-католицької церкви.

«Звіробій» був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла. Про його подвиги чули, але багато хто не знав, що це його рук справа.

«Це — прапор України, як розказував Павло, який був з ним з перших днів війни», — каже Ксенія.

Цей прапор «Звіробій» подарував Ксені зо 10 років тому. Саме їй, тодішній місцевій журналістці, він дав своє перше інтерв’ю, як спрацював проти ворога. Ще з АТО за «Звіробоєм» вороги оголосили полювання.

«18 танків він знищив, за його голову давали на початку мабуть 25 тисяч євро, пізніше 30 тисяч», — каже отець.

Він міг не воювати, бо має трьох дітей, каже настоятель Римо-Католицької парафії, до якої належав Павло. Але не боронити своєї держави не міг. Додає, коли з ним зник зв’язок 9 липня всі сподівалися, що станеться диво і він виживе.

«Звіробій» загинув на Донеччині, яку так прагнув звільнити від окупантів.

«Лука» бачив Павла перед виходом на завдання. «Звіробій» пішов евакуйовувати тіла загиблих захисників, щоб з ними могли попрощатися рідні.

«Лука» каже, чекав Звіробоя до останнього, але побратими повідомили трагічну звістку.

Нині на центральній площі Дубна знову спільна молитва римо-католиків та ПЦУ. Священики переповідають розмови з Павлом і його подвиги — знищення ворожої техніки. А побратими згадують, яким відважним бійцем він був і справжнім другом.

У Павла Діденка лишилися дружина і троє дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 новини 22 серпня. Ціль візиту Рютте до Києва! Кремль зриває перемовини

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie