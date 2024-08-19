В Україні повістки вручатимуть по-новому: юристи та працівники ТЦК пояснили нюанси

Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо лист не заберуть.

На Волині працівники ТЦК почали надсилати повістки військовозобов’язаним та резервістам рекомендованими листами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Тетяни Хомич.

Як ТЦК надсилатимуть повістки

Працівники ТЦК надсилатимуть повістки поштою. Ці документи надходитимуть на ті адреси, які вказали військовозобов’язані, або ж на їхнє місце проживання. Військові пояснюють, що документи також отримають і колишні студенти.

"Поки вони навчалися, вони мали право на відстрочку, коли їх відрахували – вони втратили таку можливість", – каже військовослужбовець Луцького ОМТЦК ТА СП Вадим Зотов.

Військовослужбовці поштою надсилатимуть повістки

Повістки рекомендованим листом – практика є законною та усталеною, пояснюють у центрі комплектування. Досі їх масово не надсилали, бо до середини літа військовозобов’язані оновлювали свої дані.

Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо лист не заберуть

"Отримання рекомендованого листа вважається належним сповіщенням про виклик до ТЦК та СП навіть, якщо особа не отримала його", – каже пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

Тобто йдеться про випадки, коли військовозобов’язаний, приміром, відмовився на поштовому відділенні забирати цей рекомендований лист. Тоді працівник пошти робить відповідну відмітку і зазначає цю дату.

В Україні повістки надсилатимуть поштою

"Тоді ця повістка вважається такою, що вручена, тобто від моменту, коли він відмовився", – каже юристка Богдана Огородник.

Є ще й третій варіант – коли листоноша на адресу, яку вказав військовозобов’язаний, приносить повідомлення про рекомендований лист з ТЦК.

"Ви тривалий час не забираєте, то тоді повістка вважається врученою, коли вона повертається до ТЦК та СП", – додає Богдана Огородник.

"День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше за 14-й день від дня надсилання повістки", – каже пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

Уляна Кравчук.

У разі неявки до ТЦК у визначений строк – особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність.

Скільки повісток надіслали та скільки їх було повернуто назад – наразі у ТЦК не кажуть.

Повістки тепер рекомендованим листом! Чи штрафуватимуть тих, не з'явиться до ТЦК?

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