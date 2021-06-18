В Україні працює лише кожна третя людина з інвалідністю: як у Мінсоцполітики пропонують вирішити цю проблему

А ті українці з обмеженими можливостями, які все ж працюють, отримають малі зарплати.
В Україні тільки кожна третя людина з інвалідністю працевлаштована. Такі дані повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Про це йдеться в сюжеті "Сніданок з 1+1".
Так, за інформацією Лазебної, нині в країні майже три мільйони людей з інвалідністю і половина з них у працездатному віці. Проте більшість позбавлені можливості працювати. Крім того, вона каже, що ті люди, які й мають роботу, отримують мізерну заробітну плату.
Очільниця Мінсоцполітики пропонує органам державної влади стати прикладом для роботодавців і створити умови для влаштування людей з інвалідністю до себе на роботу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підвищив надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.
Як повідомлялося, за рік в Україні на третину збільшилася кількість фрилансерів.