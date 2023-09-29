В Україні прогнозують здорожчання хліба, овочів та м'яса: який продукт здешевшає 

Експерти та фермери розповіли, що і наскільки здорожчає.

В Україні найближчим часом можуть здорожчати хліб та овочі із "борщового набору". Фермери та експерти пояснюють це тим, що дорожчають енергоносії і наслідками війни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун

Який урожай у фермерів та чому виникли проблеми

Фермер Олександр Чубук соєю засіяв 155 гектарів і з кожного має понад 3 тони бобів. Він каже, що такий урожай у нього вдруге за 16 років. Проте фермер цьому не надто радіє, оскільки цьогоріч соя виявилась дешевою.

Олександр Чубук

"У цьому році два тижні назад соя коштувала 20 тисяч гривень. Сьогодні можна продати за 11", - каже фермер.

Тож поки, за планом Олександра, вона лежатиме у сховищі. Поруч із зібраною пшеницею. Він зазначає, ціна пшениці зараз дешевша за собівартість.

"Ціна її на сьогоднішній день 3500-3700 грн за тону. Собівартість у мене 4200-4300 грн. До війни вона коштувала біля 8 тисяч", - зазначає фермер.

Загалом українські аграрії зібрали близько 22 мільйонів тон збіжжя. І це попри те, що частина полів - під окупацією або заміновані.

"Це навіть на 3-5% більше, ніж минулого року. Минулого року було зібрано 21 млн і 300 тисяч. Це дуже гарний показник", - каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Наскільки зміняться вартість продуктів: в яку копійку влетить зимовий запас

Але більшість фермерів, як і Олександр, не знають: куди тепер пшеницю збути.

"70% пшениці ми експортуємо. А порти не працюють. Чорне море не працює, нових каналів немає. Європа не хоче, щоб наше зерно туди заходило", - каже фермер.

Чому в Україні може здорожчати хліб

Із збіжжям, яке традиційно продавали на внутрішньому ринку - теж є проблеми. Це переважно стосується пшениці, яку перемелюють на борошно. На її якість, зокрема, вплинула, м'яка зима. А ще - дощова погода під час збору врожаю.

Якщо ж додати вартість енергоносіїв, витрати на логістику та зростання зарплат співробітників - експерти попереджають - хліб поступово дорожчатиме.

"Фактично, відколи зросли тарифи на світло, ціни на хліб кожен місяць 0,8 до 1 % ціна на хліб тенденція зростає. І на осінь вони теж про це говорять, що +1, +1,5 % може зростати ціна на хліб", - каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

А от гречка навпаки дешевшатиме. Через спад цін на зовнішніх ринках, за прогнозами - до кінця року вроздріб вона може коштувати 25-30 гривень за кілограм.

Овочі теж здорожчають: причини

Натомість більшість овочів ближче до зими навпаки дорожчатимуть. Щоб не попсувалися - городину потрібно тримати у сховищах. А це - додаткові витрати, зокрема, на енергоносії.

"Це може призвести до росту +10+15% залежно від категорії продукції", - наголошує Денис Марчук.

Микола Гордійчук картоплю вирощує уже 18 років. Зберігати її потрібно спеціальній камері. У 2022-ому через російські обстріли - були постійні відключення світла, довелося купити генератори.

Микола Гордійчук

Щороку в Україні вирощують до 20-ти мільйонів тон картоплі. І навіть у війну менше садити її не стали. Але і селяни, і більшість фермерів - надійних сховищ для зберігання, як у Миколи, не мають. Тож намагаються якнайшвидше її реалізувати зараз. А коли почнуть продавати зі сховищ, одразу піднімуть ціни.

"Ми думаємо, що десь у листопаді-грудні ціна виросте, наприклад, те що зараз маємо, по 6 грн - вона 8-10 грн буде коштувати", - каже Микола Гордійчук.



Після минулорічного дефіциту, фермери взялися саджати цибулю. Серед них і Олександр Чубук. Утім, цибуля, цьогоріч вродила щедро. Сушити та зберігати ніде. Тож більшість фермерів її теж намагаються розпродати: її ціна 5-10 грн за кілограм. Але і пізніше вартість радикально підніметься навряд.

"Я думаю, що більше 20 грн вона не буде", - каже фермер.

Якими будуть ціни на м'ясо

До кінця року, кажуть експерти, дещо додасть у ціні і м'ясо. Зокрема, курятина всередньому - до 5%. У 2022-ому унаслідок бойових дій поголів'я птиці скоротилося. Нині виробництво знову нарощують. Але - дорожчають комбікорми та підвищуються логістичні витрати.

Значно більше, ніж птахівництво, постраждало виробництво свинини. Але дефіциту не відчувається. Влітку ціни дещо просіли. Але ближче до новорічних свят - через збільшення попиту, за прогнозами, знову зростуть.

"Ми теж очікуємо, що це будуть 3-6%", - каже провідна наукова співробітниця ННЦ "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець.



Попри всі проблеми, пов'язані війною, фермери запевняють: дефіциту харчів в Україні не буде. До прикладу, Олександр Чубук уже готується висівати озиму пшеницю. Мовляв, земля пустувати не повинна.

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