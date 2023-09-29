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В Україні прогнозують здорожчання хліба, овочів та м'яса: який продукт здешевшає 

Автор
Олена ЛоскунОлена Лоскун
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В Україні прогнозують здорожчання хліба, овочів та м'яса: який продукт здешевшає 

Які продукти в Україні здорожчають / Фото: pixabay.com

Експерти та фермери розповіли, що і наскільки здорожчає.

В Україні найближчим часом можуть здорожчати хліб та овочі із "борщового набору". Фермери та експерти пояснюють це тим, що дорожчають енергоносії і наслідками війни. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун 

Який урожай у фермерів та чому виникли проблеми

Фермер Олександр Чубук соєю засіяв 155 гектарів і з кожного має понад 3 тони бобів. Він каже, що такий урожай у нього вдруге за 16 років. Проте фермер цьому не надто радіє, оскільки цьогоріч соя виявилась дешевою. 

Олександр Чубук / ©
Олександр Чубук

"У цьому році два тижні назад соя коштувала 20 тисяч гривень. Сьогодні можна продати за 11", - каже фермер. 

Тож поки, за планом Олександра, вона лежатиме у сховищі. Поруч із зібраною пшеницею. Він зазначає, ціна пшениці зараз дешевша за собівартість. 

"Ціна її на сьогоднішній день 3500-3700 грн за тону. Собівартість у мене 4200-4300 грн. До війни вона коштувала біля 8 тисяч", - зазначає фермер. 

Загалом українські аграрії зібрали близько 22 мільйонів тон збіжжя. І це попри те, що частина полів - під окупацією або заміновані.

"Це навіть на 3-5% більше, ніж минулого року. Минулого року було зібрано 21 млн і 300 тисяч. Це дуже гарний показник", - каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. 

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Але більшість фермерів, як і Олександр, не знають: куди тепер пшеницю збути.

"70% пшениці ми експортуємо. А порти не працюють. Чорне море не працює, нових каналів немає. Європа не хоче, щоб наше зерно туди заходило", - каже фермер. 

Чому в Україні може здорожчати хліб

Із збіжжям, яке традиційно продавали на внутрішньому ринку - теж є проблеми. Це переважно стосується пшениці, яку перемелюють на борошно. На її якість, зокрема, вплинула, м'яка зима. А ще - дощова погода під час збору врожаю. 

Якщо ж додати вартість енергоносіїв, витрати на логістику та зростання зарплат співробітників -  експерти попереджають - хліб поступово дорожчатиме

"Фактично, відколи зросли тарифи на світло, ціни на хліб кожен місяць 0,8 до 1 % ціна на хліб тенденція зростає. І на осінь вони теж про це говорять, що +1, +1,5 % може зростати ціна на хліб", - каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. 

А от гречка навпаки дешевшатиме. Через спад цін на зовнішніх ринках, за прогнозами - до кінця року вроздріб вона може коштувати 25-30 гривень за кілограм.

Овочі теж здорожчають: причини

Натомість більшість овочів ближче до зими навпаки дорожчатимуть. Щоб не попсувалися - городину потрібно тримати у сховищах. А це - додаткові витрати, зокрема,  на енергоносії.

"Це може призвести до росту +10+15% залежно від категорії продукції", - наголошує Денис Марчук. 

Микола Гордійчук картоплю вирощує уже 18 років. Зберігати її потрібно спеціальній камері. У 2022-ому через російські обстріли - були постійні відключення світла, довелося купити генератори.

Микола Гордійчук / ©
Микола Гордійчук

Щороку в Україні вирощують до 20-ти мільйонів тон картоплі. І навіть у війну менше садити її не стали. Але і селяни,   і більшість фермерів - надійних сховищ для зберігання, як у Миколи, не мають. Тож намагаються якнайшвидше її реалізувати зараз. А коли почнуть продавати зі сховищ, одразу піднімуть ціни.

"Ми думаємо, що десь у листопаді-грудні ціна виросте, наприклад, те що зараз маємо, по 6 грн - вона 8-10 грн буде коштувати", - каже Микола Гордійчук. 
 
Після минулорічного дефіциту, фермери взялися саджати цибулю. Серед них і Олександр Чубук. Утім, цибуля, цьогоріч вродила щедро. Сушити та зберігати ніде. Тож більшість фермерів її теж намагаються розпродати: її ціна 5-10 грн за кілограм. Але і пізніше вартість радикально підніметься навряд.

"Я думаю, що більше 20 грн вона не буде", - каже фермер. 

Якими будуть ціни на м'ясо

До кінця року, кажуть експерти, дещо додасть у ціні і м'ясо. Зокрема, курятина всередньому - до 5%. У 2022-ому унаслідок бойових дій поголів'я птиці  скоротилося. Нині виробництво знову нарощують. Але -  дорожчають комбікорми та підвищуються логістичні витрати.

Значно більше, ніж птахівництво, постраждало виробництво свинини. Але дефіциту не відчувається. Влітку ціни дещо просіли. Але ближче до новорічних свят - через збільшення попиту, за прогнозами, знову зростуть. 

"Ми теж очікуємо, що це будуть 3-6%", - каже провідна наукова співробітниця ННЦ "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець. 
 
Попри всі проблеми, пов'язані війною, фермери запевняють: дефіциту харчів в Україні не буде. До прикладу, Олександр Чубук уже готується висівати озиму пшеницю. Мовляв, земля пустувати не повинна. 

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