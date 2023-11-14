"Мамуля" знову бігає: в Україні протезували віслючку, яка втратила кінцівку через війну

Тварина перебуває у реабілітаційному центрі.
В Україні протезували віслючку, яка через осколкове поранення втратила частину кінцівки. Скривавлену тварину з зони бойових дій до Дніпропетровщини вивезли військові.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
Військові вивезли поранену тварину
Нажахану та скривавлену віслючку із зони бойових дій військові вивезли у березні. У Сіверську під обстрілами вона втратила малюка та частину кінцівки.
Оселили її в реабілітаційному центрі для тварин на Дніпропетровщині. Віслюків вона тримається осторонь, проте - відчула потяг до коней. Прізвисько "Мамуля", яке їй дали військові, віслючка підтвердила вже тут.
"Материнський інстинкт! Як корабель назвеш, так він і попливе. В нас народила навесні кобила і вона постійно за цим лошатком. І після цього вона почала з ними виходити на пасовище", - каже Наталя Козак, ветеринарна лікарка.
У реабілітаційному центрі тварина потроху заспокоїлася та навчилася заново довіряти людям, проте поранена кінцівка важко загоювалася.
Небайдужі за кордоном допомогли віслючці
Зворушливу історію "Мамулі" дізналися небайдужі за кордоном. І вирішили власним коштом допомогти постраждалій тварині. З її ноги в Україні зняли зліпок. Його відправили до Австралії і там за індивідуальними мірками зробили протез, відправили його замовникам до Сполучених Штатів, а звідти він потрапив до тварини.
Всередині є м'якенький чобіток, аби тварині не було боляче наступати. Зовнішній дизайн - кольоровий. Ще й оздоблений наче шиною від гірського велосипеда, аби навіть по кризі могла бігати.
Її піклувальники вдячні сотням людей, що доклалися, аби тварина вижила. "Мамуля" знов мчить на прогулянку - як кінь. Від початку повномасштабного вторгнення лише в цьому центрі врятували понад півтори тисячі тварин, вивезених з-під обстрілів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Протез для пораненої віслючки везли з Австралії через США!
Нагадаємо, кішка, яку господарі покинули на сході України, померла на їхньому ліжку.
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