В Україні провели унікальну операцію: жінці палець з ноги пересадили на руку

Ольга Василюк / © ТСН

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В Україні пацієнтці вперше пересадили другий палець ноги на місце втраченого другого пальця на руці. До цього хірурги могли пересаджувати пальці зі стоп на місце великого пальця на руці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

Ольга і досі не може повірити у те, що сталося. Раптово, як сама каже, на рівному місці.

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«Я впала зі сходів. Коли встала, подивилася — у мене на руці немає пів пальця. Я навіть не відчула», — каже Ольга.

Це був вказівний палець на правій руці. Хірурги намагалися врятувати втрачений палець, але невдало. Згодом частину довелося видалити. Лишилася така ось культя. Але жінці жити з нею було некомфортно, адже вона — акторка театру.

«Хоча я грала вистави і так, я прикривала, одягала такий якби нарукавник і активно, якщо руками ворушила, то непомітно казали», — каже пацієнтка Ольга Василюк.

© ТСН

І лише через півтора роки Ольга наважилася на другу операцію. Її робили в центрі хірургії і трансплантації імені Шалімова. Там запропонували трансплантувати палець на руку — з ноги.

Ользі пересадили палець ноги на втрачений вказівний руки. Таку операцію в Україні робили вперше.

«Це ми зробили вперше мікрохірургічну пересадку пальця зі стопи, другого пальця зі стопи в позицію втраченого другого пальця кисті», — каже завідувач відділення мікросудинної пластичної та відновлювальної хірургії Євген Симулик.

Трансплантація складна, бо у жінок судини вужчі, ніж у чоловіків. А Ольга ще має тендітну статуру, тобто судини ще вужчі. На додаток ще й синдром Рейно — це коли мерзнуть кінцівки. Через звужені спазмом судини — кров не потрапляє у потрібній кількості до пальців, а це важливо аби палець прижився і нормально функціонував. Тож усі найдрібніші судини треба уважно зшити між собою.

Дата публікації 20:10, 18.04.25 Кількість переглядів 9 ТОП новин ТСН 18 квітня. Звірячий удар по Харкову! Переговори у Парижі! Нові санкції проти росіян

Після операції пройшло 16 днів. Хірург каже, що результатом задоволений. Дивлячись на руки Ольги, не одразу помічаєш, що палець не з руки.

Ольга зараз дуже тішиться операції. Скоро її виписуватимуть. Але попереду ще перев’язки, витягуватимуть спиці, а далі — реабілітація і відновлення функції пальця.

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