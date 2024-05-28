В Україні проводять унікальні військові вишколи: після їх завершення є ті, хто хоче мобілізуватись

Бригада "Азов" поновила тренінги для всіх охочих. За невеликий донат на полігонах бійці показують елементарні вправи, розповідають про службу і навіть вчать стріляти з автоматів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

110 українців ці вихідні провели на полігоні. Тут "Азов" організував вишкіл. Всіх ділять на групи і розводять по майданчиках.

34-річний Олексій кульгає, він розповідає, в нього немає травм, просто ноги різної довжини. До служби в армії Олексій не придатний, але готуватись, каже, треба до всього. Такої ж думки тут всі.

У Юрія хворе серце, але він виріши в, що готовий воювати.

Юрій

Інструкторам допомагав "Безумний". В боях за Маріуполь він втратив ногу, на бойові його більше не пускають. Але в бригаді, каже, є й інші - мирні посади. Зокрема, й ті, де треба допомагати новобранцям.

Всі ті, хто прийшов на вишкіл "Азова", дізнаються про види вибухівки, і проходять медичну підготовку.

Найцікавіша частина - стрільби. В тирі всім видають автомати і по десять патронів. В багатьох, коли заряджають патрони - трусяться руки. Далі півгодинний інструкта. Потім ще трошки роз'яснень від інструктора. І нарешті лунають перші постріли.

Однак вже після короткого вишкілу тут є ті, хто вирішив йти на фронт.

Вишкіл "Азову"

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