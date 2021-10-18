В Україні можуть запровадити третю дозу вакцини від коронавірусу: кого будуть щеплювати

В Україні можуть запровадити третю дозу вакцини від коронавірусу: кого будуть щеплювати

Щеплення робитимуть на шостий місяць після другої дози.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ використання бустерної - третьої дози вакцини проти COVID.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні, розповіли у ТСН.19:30 18 жовтня.

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За словами імунолога Федіра Лапія, третю ревакцинальну дозу рекомендуватимуть лише для найбільш уразливих груп населення: медиків та соціальні працівників, які контактують з групами ризику, зокрема, літнім людьми. Масово щеплювати нею не будуть. Окрім того, додаткову дозу рекомендуватимуть і для людей з проблемами імунітету, за різних патологій, зокрема, онкохворим.

"На засіданні ми ухвалили рішення дозволити бустерну або іншими словами ревакцинальну дозу через шість місяців після основної схеми вакцинації для певних категорій. Звичайно, це медичні працівники, які визначені як приорітетна група, це працівники, які контактують з групою ризику. Наприклад, працівники будинків інтернатного типу", - каже фахівець.

Новини України: кому рекомендуватимуть третю дозу вакцини від COVID-19

Це щеплення робитимуть на шостий місяць після другої дози. Рекомендують використовувати ті ж вакцини, що і в попередні рази.

До слова, третя доза нині обовязкова в Ізраїлі для всіх груп населення, проте науковці досі не мають підтверджень того, що додаткова доза ефективна. Частково також третя дозу почали використовувати Канада, Британія,

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