В Україні різко здорожчали долар та євро: експерт пояснив, чого очікувати від курсу гривні

Долар та євро в Україні різко здорожчали. Нацбанк підняв офіційний курс валют. Тож тепер долар коштує 40 гривень 74 копійки. Гривня послабилась у своїх позиціях на 29 копійок порівняно з попереднім показником. Подешевшала українська валюта і щодо євро - на 42 копійки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Експерти таке зростання курсу називають "нормальним", а ситуацію - "стабільною та контрольованою". І прогнозують – ця тенденція буде незначною та короткочасною. Основними її чинниками вважають зовнішньо-економічну, політичну та воєнну ситуацію в країні. А також - тиск через скорочення експорту і зростання імпорту. Кількість золотовалютних запасів та саму політику Нацбанку. Значного падіння гривні в найближчій перспективі не прогнозують, - заспокоює член ради Національного банку Василь Фурман.

"Нічого кардинально не буде відбуватися. Якщо ми говоримо про цей рік прогноз щодо гривні, він десь такий, який ми сьогодні бачимо. Якщо у вас є гроші, то нам потрібно зараз Україні допомагати: інвестуйте їх у військові облігації та депозити банків. Банки купують багато військових облігацій чи кредитують українську економіку зокрема ВПК, ви таким чином внесете свій вклад у перемогу над ворогом", - сказав Василь Фурман.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 3 липня. Обстріл Херсона, мита ЄС, оновлення Резерв+

Долар та євро в Україні різко подорожчали!

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